Intel kondigt Cascade Lake Xeon aan: 48-core en 12-channel memory

Intel lanceert nieuwe instap Xeon E-2100-chips en toont ineens de toekomst met nieuwe Cascade Lake Xeon-chips. Het topmodel krijgt 48 cores mee en 12-channel memory. Om dat te realiseren, neemt het meerdere dies in een pakket.

Intel heeft de nieuwe familie Xeon-chips aangekondigd voor 2019. Cascade Lake is een flinke upgrade vergeleken met de huidige line-up, om de opkomende AMD Epyc-chips te counteren. Het topmodel krijgt 48 kernen mee en 12 DDR4 memory channels per socket.

Deze chips zijn de topmodellen die Intel onder de categorie ‘Cascade Lake Advanced Performance’ plaatst. De nieuwe chips zijn een pak krachtiger dan de huidige generatie met 28 kernen en 56 threads. Intel past hiervoor exact hetzelfde trucje toe als AMD: meerdere dies in één pakket en twee pakketten per chip.

Hyperthreading

De verandering naar meerdere chips is een noodzakelijke keuze voor Intel. Wanneer dies groter worden, vergroot de kans dat er een defect is. Kleinere dies gebruiken helpt hierbij, maar voorlopig worstelt Intel nog te sterk met zijn 10 nm-proces om die stap te zetten. De nieuwe Cascade Lake-chips zijn allemaal 14 nm.

De 12 DDR4-kanalen vragen om heel veel aansluitingen, met een gigantische chip als gevolg. De nieuwe Cascade Lake Xeon sockets krijgen volgens Ars Technica een 5.903-pin connector mee, ongeveer 2.000 contactpunten meer dan AMD.

Lees dit: PortSmash: Intel-processors lekken gevoelige data via hyperthreading

Opvallend: Intel spreekt enkel over het aantal kernen en niet over het aantal threads. Zou Intel hyperthreading uitschakelen op toekomstige Cascade Lake Xeon-chips? Vandaag brak namelijk het nieuws dat er een nieuw lek is die hyperthreading op Intel-chips kan misbruiken. Anderzijds kan het ook dat Intel eerst wil focussen op het aantal kernen, en later met meer details naar buiten komt.

Xeon E-2100

In de kantlijn lanceert Intel ook de laatste batch van E-2100 processors die nu beschikbaar zijn. Deze single socket chips zijn bedoeld voor kleine servers en bieden tot zes kernen en twaalf threads per chip. In principe gaat het hier om Intel Core-chips die een Xeon-badge krijgen en ECC memory ondersteunen. De chip gebruikt ook een servervariant van de chipset.