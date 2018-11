Lenovo opent onbemande gemakswinkel in China die werkt met kunstmatige intelligentie

Lenovo heeft een onbemande gemakswinkel geopend in China. Daar wil het verschillende technieken uittesten, waaronder gezichtsherkenning, e-betalingen, Internet-of-Things, kunstmatige intelligentie en augmented reality technieken. Tablets dienen als medewerkers in de winkel.

De Lenovo Lecoo Unmanned Store bevindt zich in de campus van het techbedrijf in Peking. VP van Onderzoek & Technologie Daryl Cromer stelt dat Lenovo “alles” kan leren van de proef. In elk geval is het een nieuwe manier voor de onderneming om zich te vestigen in de zwaar beconcurreerde AI-sector.

Makkelijk winkelen

Winkelen in de gemakswinkel is erg eenvoudig. Een klant loopt naar de deur, waar de camera’s diens gezicht herkennen. Vervolgens kunnen mensen pakken wat ze willen kopen en dat simpelweg in hun tas stoppen. “Daarna loop je gewoon weg en rekenen we via je mobiele betaling af”, aldus Lenovo.

“We kunnen nu een aantal van de technieken en uitdagingen waar onze klanten mee te maken hebben begrijpen, waarmee we betere apparaten en op maat gemaakte oplossingen kunnen maken,” schrijft het bedrijf verder. De winkel is dan ook een pilot voor technieken die Lenovo uiteindelijk in de bredere wereld wil toepassen.

Winkel van de toekomst

Door tablets te gebruiken bij de ingang van de winkel en klanten te koppelen aan hun profielen, kan Lenovo bijvoorbeeld leren hoe het dit soort techniek het beste kan implementeren in al zijn apparaten. “Zo kunnen we kijken naar gespecialiseerde tablets met een camera die geschikter is voor gezichtsherkenning.”

De winkel van de toekomst is volgens Lenovo gekenmerkt door een klant die met zijn mobiel betaalt, en zelf selecteert en snel weg kan. Lange rijen bij kassa’s horen er in de toekomst niet bij. Ook wil het bedrijf kijken naar een koffieapparaat dat werkt met kunstmatige intelligentie en elke bestelling van een klant onthoudt.

Daarmee lijkt de winkel op de Amazon Go-concepten, waar klanten hun boodschappen simpelweg in hun tas kunnen stoppen en vervolgens de winkel uit kunnen lopen. Ook die winkels werken met kunstmatige intelligentie en zullen binnenkort naar andere landen komen.