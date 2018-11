Trump hint naar antitrustonderzoek Amazon, Facebook en Google

Silicon Valley zit op het puntje van zijn stoel. President Donald Trump liet weten dat zijn regering “serieus” kijkt naar een antitrustonderzoek rond Amazon, Facebook en Google. De drie techbedrijven zouden een monopoliepositie hebben volgens Trump en daarom komt er mogelijk een onderzoek.

Daar hintte Trump in elk geval naar tijdens een interview met Axios. Hij begon met zijn verhaal met de opmerking dat de drie techbedrijven geweldig zijn, maar kwam vervolgens met statements die erop wijzen dat er mogelijk een onderzoek komt. Regulering voor de drie techgiganten zou ook een optie kunnen zijn. Definitieve antwoorden gaf Trump echter niet.

“Ik laat het aan anderen over, maar ik hoor een boel mensen spreken over monopolie, als ze het over die drie bedrijven hebben”, aldus Trump. “We kijken heel serieus naar antitrust.” Dat wil volgens Trump niet zeggen dat er ook echt een onderzoek is, maar wel dat men het “absoluut overweegt”.

Desgevraagd wilde Trump geen definitief antwoord geven op de vraag of zijn regering de bedrijven zal opsplitsen. “Daar hadden ze het jaren over. En ook over hetzelfde onderwerp, namelijk of ze een monopolie hebben, lang voordat ik president werd. Veel mensen dachten dat het zou gebeuren, maar ik denk dat de vorige regering dat tegenhield”, vertelde Trump.

Aan het einde van de dag valt er zelden een touw vast te knopen aan de woorden van Trump. De Amerikaans president beschuldigde Google er bijvoorbeeld van dat het zijn zoekmachine had aangepast tegen bepaalde politieke standpunten.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018