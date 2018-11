Microsoft komt met nieuwe Surface Go-variant

Toen Microsoft eerder dit jaar de Surface Go tablets introduceerde, bood het twee opties aan. Vorige week is daar zonder al te veel ruchtbaarheid aan te geven een derde optie aan toegevoegd. Of deze versie van het apparaat ook in Nederland in de winkel ligt is nog de vraag.

Bij lancering was de Surface Go-tablet beschikbaar in twee varianten. Het ging om een variant met vier gigabyte aan werkgeheugen en 64GB aan eMMC-opslagcapaciteit, voor 499 euro. Verder was er een versie met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan SSD-opslag, voor 599 euro. Vorige week werd, zo meldt Neowin, in alle stilte een nieuwe optie toegevoegd.

De Surface Go

De Surface Go heeft standaard een 10-inch scherm met resolutie van 1.800 bij 1.200 pixels. De schermverhouding staat op 3:2 en de contrastratio op 1500:1. Het aanraakscherm kan volgens Microsoft minstens negen uur mee op een volgeladen batterij. Verder draait het geheel op een Intel Penium Gold 4415Y-processor.

Het apparaat beschikt verder over twee camera’s, eentje met 5-megapixelsensor en een met een 8-megapixelsensor aan de achterkant. De cameralens aan de voorkant is ook geschikt voor Windows Hello, waarmee mensen met gezichtsherkenning kunnen inloggen.

Nieuwe variant

Vanaf nu is namelijk ook een versie beschikbaar met 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan SSD-opslag. Dit model kost 499 dollar. Eerder was deze variant van de Surface Pro beschikbaar binnen winkelketen Costco en werd die geleverd met een plastic Type Cover voor 549 dollar.

De nieuwe variant is beschikbaar met Windows 10 Home is S Mode. Overigens is de Go daarmee het enige Surface-apparaat dat beschikbaar is en standaard beschikt over Windows 10 in S Mode. Momenteel is de nieuwe Surface Go enkel in de Verenigde Staten beschikbaar. Of en wanneer deze naar Nederland komt, is niet zeker.