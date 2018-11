VMware heeft een nieuwe versie onthuld van zijn geïntegreerde hybrid cloud-oplossing, waarmee het uitrollen in en beheren van cloud-omgevingen eenvoudiger moet worden. De nieuwe versie ondersteunt onder meer Kubernetes.

VMware Cloud Foundation biedt op deze manier naar eigen zeggen de snelste manier om geïntegreerde hybrid cloud-omgevingen te realiseren dankzij een set aan software-gebaseerde diensten voor compute, storage, netwerk, beveiliging en cloudbeheer. “VMware Cloud Foundation ligt aan de basis van VMware’s ‘hybrid cloud’-strategie als de eenvoudigste manier om de hybride cloud uit te rollen en te beheren”, aldus John Gilmartin, general manager en vice president van de Integrated Systems Business Unit bij VMware.

Gilmartin spreekt over een oplossing die een bewezen, omvattende cloudinfrastructuur en -beheer biedt voor veeleisende hybride cloudomgevingen, met een coherente infrastructuur en werkwijze voor private cloud, public cloud en edge computing. Daarbij moet de VMware Cloud Foundation 3.5 klanten helpen bij de ondersteuning van uiteenlopende behoeften en de bescherming van de bestaande investeringen zodat ze vlotter worden ingepast in de hybrid cloud-strategieën.

Vernieuwingen

De nieuwe versie biedt klanten onder meer meer keuze bij het uitrollen van infrastructuur, dankzij toegevoegde ondersteuning van gecombineerde infrastructuurplatformen als HPE Synergy Gen10 en Dell EMC PowerEdge MX. Ook is er een integratie met VMware NSX-T, die een geautomatiseerde uitrol en lifecycle-management van de netwerkvirtualisatiesoftware mogelijk maakt. Ook ondersteunt het containers in Kubernetes.

Verder kondigde Dell EMC een preview aan van VMware Cloud Foundation op Dell EMC VxRail. Door die combinatie wordt een eenvoudige manier om een private cloud te bouwen aangeboden met de hoogst mogelijke functionaliteit, zoals ondersteuning voor multi-site en multi-cluster en volledig geautomatiseerde uitrol en lifecycle-management voor de volledige stack.

Tot slot werd vRealize Network Insight 4.0 aangekondigd door VMware. Met de nieuwe release is troubleshooting voor de connectiviteit van applicaties mogelijk in hybride en multi-cloud-omgevingen. Ook is het mogelijk om het pad te traceren van een on-premise virtual machine naar een EC2-instance in AWS. Verder biedt het ondersteuning voor sflow, een nieuwe visibiliteit voor de VMware NSX-T-topologie en -events en ondersteuning van Cisco ACI underlay en Cisco ASA firewall.