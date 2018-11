Symantec neemt Appthority en Javelin Networks over

Symantec heeft aangekondigd dat het Appthority en Javelin Networks heeft overgenomen. Met de overnames wil het bedrijf belangrijke technologische integraties naar zijn Integrated Cyber Defense Platform brengen, aldus ZDNet. Het is onbekend welke bedragen er bij de overnames gemoeid zijn.

Appthority brengt volgens het bedrijf verbeterde beschermingen tegen kwetsbaarheden in mobiele apps met zich mee. Javelin komt met tools om Active Directory-gebaseerde aanvallen tegen te gaan. Beide bedrijven worden nu onderdeel van Symantec’s endpoint security-afdeling, wat onderdeel is van het bredere Enterprise Security.

Kwartaalcijfers

Juist die afdeling draaide in het vorige kwartaal een slechtere omzet dan verwacht, zo werd vorige week duidelijk. CEO Gregory Clark zei toen al dat het bedrijf verwacht het momentum terug te krijgen in de komende kwartalen, nu er nieuwe producten aan zitten te komen. “De endpoint is een omgeving met veel concurrentie”, aldus Clark tegenover analisten. “Als je kijkt naar de effectiviteit van een aantal van de andere, grotere spelers, zijn wij stukken beter.”

Volgens Clark doet Symantec het onder meer beter bij het beschermen van enterprises tegen malware in de endpoint, door traditionele, signature-based bescherming, detectietechnologieën en kunstmatige intelligentie te gebruiken.

De kans is groot dat de overnames van de twee bedrijven helpen bij de nieuwe producten van Symantec, waarbij Javenlin de endpoint control-oplossingen versterkt en Appthority gebruikt wordt voor nieuwe tools voor analyses en bescherming van mobiele apps.

Opbrengsten

Symantec behaalde het afgelopen kwartaal verder een verlies van 8 miljoen dollar, tegenover een verlies van 12 miljoen dollar een jaar eerder. De verkoop van enterprise-beveiliging daalde met 16,3 procent naar 574 miljoen dollar. De omzet uit oplossingen voor digitale veiligheid van consumenten kwam uit op 601 miljoen dollar, een stijging van 8,5 procent.