Kronos en IBM passen Watson AI-bot toe binnen human resources

Kronos en IBM gaan een samenwerkingsverband aan om human resource afdelingen te helpen met kunstmatige intelligentie. Kronos zal gebruik maken van de Watson-technologie van IBM. Die dient als een carrièrecoach binnen de software. Tegelijk rolt Kronos een AI-engine genaamd AIMEE uit.

Binnen het partnerschap brengen Kronos en IBM de Watson Career Coach AI naar uurloners. Watson zal via een private chatbot met hen samenwerken en communiceren via een app op de smartphone van werknemers. IBM stelt dat Watson zal leren van de medewerker en mensen kan trainen en behouden. Daar uurloners gewoonlijk een hoge doorloop hebben, wil Kronos met deze software proberen mensen minder snel te laten vertrekken.

Groot bereik

Kronos heeft een bijzonder groot bereik. Wereldwijd zijn er 40 miljoen uurloners die via de software van Kronos contact hebben. Kronos en IBM laten weten samen te zullen werken om de technologie van IBM Watson naar de Workforce Dimensions, software van het bedrijf, te brengen. De software maakt planningen, zal mensen aanraden welke trainingen ze kunnen volgen en hen coachen.

IBM voegt zich daarnaast bij het Kronos Workforce Dimensions Technology Partner-programma. Kronos rolt overigens ook AIMEE uit, wat staat voor Artificial Intelligence for Managers and Employees. AIMEE staat centraal in een reeks updates die Kronos uitbrengt binnen de Workforce Dimensions suite. Volgens Kronos is deze software ontwikkeld om gegevens van bedrijven te analyseren en in real time managers en medewerkers van de nodige adviezen te voorzien.

AIMEE heeft persoonlijke schema’s, die mensen ook moeten helpen om een betere balans te vinden tussen hun werk en hun privéleven. Voor managers geeft AIMEE ook veranderingen in de agenda’s aan, en valt in te zien hoe dat invloed heeft op de accuratesse van planningen. Hieronder een blik op de Watson-bot binnen Workforce Dimensions