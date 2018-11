Rackspace en VMware bieden samen ‘de toekomst van de multicloud’ aan

Rackspace gaat vandaag een samenwerking aan met VMware. Samen willen de bedrijven hun klanten de “toekomst van de multicloud” leveren. Het samenwerkingsverband is, zo stellen ze in hun aankondiging, een “game changer” voor de cloudindustrie.

Rackspace breidt dan ook zijn Private-Cloud-as-a-Service (PCaaS0 uit om “de toekomst van de multicloud” te leveren. Daartoe is de Rackspace Managed VMware Cloud op AWS beschikbaar gemaakt. Deze evolutie van het private cloud portfolio van Rackspace biedt zijn klanten onder meer nieuwe manieren om workloads uit te rollen op zowel publieke als private clouds, met behulp van één set tools en processen.

Breed aanbod

Ajay Patel, senior vicepresident en algemeen manager van de cloudprovider softwareunit van VMware stelt dat elke organisatie bezig is met een multicloud-aanpak. Bedrijven kunnen immers kiezen tussen managed private, hybride en publieke clouds. Maar “wat de omgeving ook is, de trend waarbij bedrijven meerdere cloudproviders kiezen valt niet te ontkennen”.

Volgens de aankondiging biedt de cloudoplossing grotere flexibiliteit voor klanten, die elke VMware workload kunnen laten draaien op de plek waar dit het meest logisch is. Zo kunnen ze kiezen voor VMware Cloud op AWS, in een eigen datacenter of een geospecifieke locatie. Aangezien Rackspace over “duizenden VMware en AWS-certificeringen beschikt” zou het meer dan geschikt zijn om dit aan te bieden.

VMware ziet de samenwerking als een game changer in de cloudindustrie, doordat Rackspace en VMware samen hun klanten kunnen helpen over te stappen op het passende cloudaanbod. “Bedrijven kunnen nu elke applicatie op de beste locatie laten draaien, waarmee ze de prijs, betrouwbaarheid, prestaties en security voor elke workload optimaliseren en daarbij gebruik maken van bekende tools, processen en API’s, die bedrijven tegenwoordig ook gebruiken”, aldus Peter FitzGibbon – vicepresident en algemeen manager van Rackspace managed services voor VMware.