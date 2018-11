Disruptieve technologieën worden steeds algemener toegepast en vinden overal ingang, waarbij innoverende bedrijven de vruchten plukken van hun langetermijnprojecten. Dit blijkt uit het ‘Tech Trends 2019′-rapport van IT-dienstverlener Dimension Data.

Het rapport geeft een overzicht van trends die volgend jaar het bedrijfstechnologische landschap zullen vormgeven op het gebied van klantenervaring, cyberveiligheid, digitale bedrijven, digitale infrastructuur, digitale werkplaats, technologische toekomst en diensten.

“Tot nu toe werden innovatieve technologieën in onze sector voornamelijk theoretisch vernoemd, zonder duidelijk beeld van hoe zulke krachtige nieuwe innovaties ingezet kunnen worden. Denk daarbij aan analytics, zelflerende machines, artificiële intelligentie, blockchain en containers”, aldus Ettiene Reinecke, Group Chief Technology Officer bij Dimension Data. Technologieën als AI, zelflerende machines en procesautomatisering via robotica zouden volgens hem stilaan volgroeid zijn, waardoor projecten eindelijk tot leven komen.

Niet alleen in 2019, maar ook de daarop volgende drie jaar, zal deze trend zich volgens het rapport voortzetten. Volgens technologie-experts van Dimension Data, die het rapport hebben samengesteld, worden digitale transformaties een vast onderdeel van de gebruikte kernprocessen en -technologieën. Uiteindelijk zal het begrip volledig ingeburgerd raken.

Vijf trends

Het rapport speelt in op een vijftal trends die het bedrijfstechnologische landschap vorm geven. Zo zal procesautomatisering via robotica klantervaring hervormen. Het zou bedrijven in staat stellen scenario’s te combineren, inzichten te vergroten en realtime voorspellende beslissingen te maken over de behoeften en het gedrag van hun klanten.

Ook zouden op cloudgebaseerde beveiligingsdiensten in 2019 aan populariteit winnen, dit na verschillende datalekken die dit jaar de gemoederen bezighielden. Organisaties zouden zich voor cyberveiligheid dan ook gaan richten op cloudgebaseerde platformen. Beveiligingssystemen in de cloud werken met open API’s, waardoor beveiligingsteams snel en relatief eenvoudig nieuwe technologieën op het platform kunnen implementeren, aldus het rapport. Dat zorgt ervoor dat klanten up-to-date blijven in een omgeving waar nieuwe bedreigingen steeds sneller de kop opsteken.

Verder voorspelt het rapport dat de infrastructuur volledig programmeerbaar wordt. Bedrijven zouden steeds vaker een beroep gaan doen op Software as a Service (SaaS) en gebruikmaken van verschillende cloudplatformen. Daarnaast worden applicaties slimmer en persoonlijker. Zo wordt onder meer gebruikersdata verzameld, waardoor met behulp van AI en zelflerende machines de arbeidsproductiviteit zal toenemen.

Een laatste trend betreft die van het centraal staan van de waarde van data. Het rapport benadrukt dat gegevens de kern van de digitale transformatie vormen, een bron van nieuwe inkomstenstromen die verder gaan dan traditionele inkomstenstromen. De behoefte aan ‘rich data’ zal leiden tot IT-investeringen en een verandering van de informatiearchitectuur met zich meebrengen.

Ondersteuning

Steeds meer IT-leveranciers en -dienstverleners ondersteunen bedrijven bij het digitaliseringsproces. Zo heeft softwareleverancier SAP bijvoorbeeld een Customer Experience Center in Evere geopend. Bedrijven kunnen daar ontdekken hoe ze de nieuwste technologische innovaties kunnen inzetten en er competitief voordeel uit kunnen halen.