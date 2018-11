Panasonic lanceert Toughbook-as-a-Service

Panasonic lanceert in samenwerking met digitale dienstverlener Econocom ‘Toughbook-as-a-Service’ (TaaS). De service maakt het mogelijk om robuuste tablets, handhelds en notebooks tegen een vast maandelijks bedrag af te nemen. De nieuwe service maakt de Toughbooks en Toughpads van de fabrikant toegankelijker en betaalbaarder voor meer bedrijven.

TaaS betreft een end-to-end-abonnement waarbij bedrijven voor de duur van drie jaar in vaste maandelijkse schijven betalen voor hun Toughbooks of Toughpads. Of een bedrijf de hardware nu onmiddellijk aanschaft of in abonnementsvorm afneemt, de prijs blijft hetzelfde. Met de abonnementsformule ligt de initiële kost evenwel lager en kan de investering worden gespreid.

Verder biedt een TaaS-abonnement volgens het technologieconcern drie jaar (uitbreidbare) garantie, helpdeskondersteuning en andere diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzamelen, recycleren en wissen van data aan het eind van de gebruikscyclus van het apparaat. Ook randapparatuur, zoals vehicle mounts, docking stations, softwareapplicaties en accessoires, kunnen renteloos aan het abonnement worden toegevoegd.

Personalisatie

Voor organisaties die een stap verder willen gaan door bijvoorbeeld de technologie van de apparaten te upgraden, bestaat de mogelijkheid om het abonnement te personaliseren. Ze kunnen dan onder meer gebruik maken van een inruilprogramma. Daarnaast biedt TaaS de mogelijkheid om zendtijd, MDM en data-analyse te bundelen.

“Wij merken dat dit specifieke assortiment van Panasonic-oplossingen ontzettend populair is bij zowel mobiele werknemers als de werkgever. De abonnementsmodellen vormen voor bedrijven een manier om de nodige technologische assets aan te schaffen, zonder ingrijpende eenmalige investeringen. Het geeft bedrijven ook een grote flexibiliteit in het updaten en vernieuwen van assets”, constateert Filip Ceulemans, algemeen directeur van Technology Management and Financing Econocom Belux.

Afgelopen zomer bracht Techzine een bezoek aan de site van Panasonic waar diverse Toughbooks worden geassembleerd en waar ze worden hersteld. Het bezoek gaf ook meteen antwoord op de vraag waarom rugged hardware prijziger is.