Microsoft komt terug op idee van mailtips naar alle zakelijke Office 365-gebruikers

Microsoft wilde standaard tips via de mail naar zakelijke gebruikers van Office 365 sturen. Maar daar komt het bedrijf nu op terug. Er waren teveel mensen die bezwaar maakten tegen de plannen en helemaal niet blij bleken te zijn met e-mails vanuit Microsoft.

Krap een week geleden meldde Microsoft bij systeembeheerders dat het vanaf 29 november van plan was om gebruikers van Office 365 en Microsoft 365 te mailen. In die mails kwamen dan tips te staan voor het gebruik van de gelieerde producten. Ook wilde Microsoft tips geven om de productiviteit te verbeteren.

Direct nadat Microsoft de mail aan systeembeheerders had gestuurd, kwamen er klachten op Reddit te staan. Die gaven aan het helemaal niet te waarderen als Microsoft hun gebruikers ineens zou gaan mailen. Dat die mailfunctie ongevraagd omgeschakeld werd, konden systeembeheerders ook niet waarderen.

Systeembeheerders gaven onder meer aan te vrezen voor de gevolgen van dit soort mails. Sommigen hebben hun gebruikers bijvoorbeeld uitgebreide trainingen gegeven zodat mensen bewuster zijn van phishingtacktieken. Dat mensen nu denken dat Microsoft nooit via mail contact met hen op zal nemen, en dat ineens wel zou gebeuren, helpt niet.

Om die reden komt Microsoft vandaag dan ook terug op de kortgeleden nog aangekondigde plannen. Microsoft liet weten “de release van deze functie te pauzeren”. Het bedrijf wilde zich naar eigen zeggen alle tijd gunnen om de feedback te bestuderen. Dat wil zeggen dat de functie er voorlopig in elk geval niet komt. Microsoft laat op een later moment weten of de mails er uiteindelijk alsnog komen.

And based on feedback Microsoft pausing the release of this feature. But it is still possible to disable the service if you don't want to miss to disable it when the feature is released later. pic.twitter.com/bNz6qd7D1F

— Linus Cansby (@LCansby) November 5, 2018