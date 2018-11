Google rolt managed IT automatiseringsdienst Cloud Scheduler uit

Google heeft Cloud Scheduler gelanceerd, een nieuwe automatiseringsdienst voor zijn public cloud. Bedrijven kunnen daarmee hun onderhoudstaken en andere technische operaties op vooraf ingestelde intervallen uitvoeren.

Cloud Scheduler is een gemanagede implementatie van Cron, een open-source-tool die gebruikt wordt in onder meer databases en WordPress-sites. Het is ontworpen om een kleine maar belangrijke functie uit te voeren: het inplannen van taken, zodat werknemers ze niet handmatig uit hoeven te voeren.

Functies

Google wil met zijn nieuwe product dit systeem eenvoudiger maken. Het is een volledige gemanagede dienst, wat betekent dat engineers de onderliggende infrastructuur niet handmatig hoeven te onderhouden. Ook bevat het automatiseringsfuncties om technische problemen af te handelen.

De eerste mogelijkheid is iets wat het bedrijf “at-least-once delivery” noemt. Dat zorgt ervoor dat een geplande taak in ieder geval een keer is uitgevoerd, waardoor engineers er zeker van kunnen zijn dat belangrijke technische veranderingen uitgevoerd worden. Het mechanisme zorgt er ook voor dat IT-teams gefaalde taken niet opnieuw hoeven in te plannen.

De tweede functie in Cloud Scheduler biedt de mogelijkheid om taken op verschillende cloud-datacentra opnieuw uit te voeren. Volgens Google laat dit de dienst taken goed uitvoeren, zelfs als een van de locaties technische problemen heeft.

Gebruik

Het bedrijf denkt dat Cloud Scheduler handig kan zijn voor diverse usecases. Ontwikkelaars gebruiken Cron om onderhoud, wijzigingen in databases, e-mail-notificaties en diverse andere taken in te plannen. Cloud Scheduler laat gebruikers ook taken inplannen voor andere diensten van Google Cloud, evenals de workloads die ze op het platform draaien.

“Cloud Scheduler voert een taak uit door een HTTP-verzoek of Cloud Pub/Sub-bericht te versturen naar een specifieke locatie met een herhaalde planning”, aldus Vinod Ramachandran, product manager bij Google. “De handler van die locatie voert de taak uit en geeft een reactie terug. Als een taak mislukt, komt er een error terug naar Cloud Scheduler, wat vervolgens de taak opnieuw probeert uit te voeren tot het maximaal aantal pogingen is bereikt. Als een taak ingepland is, kun je deze monitoren in de Cloud Scheduler UI en de status van een taak controleren.”

Cloud Scheduler is direct als bèta beschikbaar voor alle gebruikers van Google Cloud.