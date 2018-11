Fujitsu komt met dochteronderneming die zich enkel met AI bezighoudt

Fujitsu lanceert een nieuwe AI-afdeling, waarmee het van plan is om toonaangevend te zijn als het aankomt op kunstmatige intelligentie. Het bedrijf zal zijn AI-tak flink uitbreiden de komende maanden en wil daarmee het onderzoek in die richting stimuleren.

Daartoe richt het bedrijf een nieuwe dochteronderneming op. De Fujitsu Intelligence Technology group werkt vanuit de Canadese stad Vancouver en neemt de leiding rond het onderzoek dat Fujitsu uitvoert ten aanzien van kunstmatige intelligentie. De stap maakt deel uit van een bredere beweging binnen Fujitsu, waarbij het meer investeert in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Forse investeringen

Fujitsu investeerde de afgelopen jaren al flink in kunstmatige intelligentie. Het potentieel van de technologie is groot, vooral als het aankomt op de industrie en de fabricage van producten en goederen. Enkele van die bedrijfstakken hebben al langer de focus van Fujitsu, dus dat het daar steeds meer in investeert, is ook niet heel vreemd.

Fujitsu Intelligence Technology zal ideeën die voortkomen uit het moederbedrijf nemen en uitbouwen tot wereldwijde producten en diensten. Daartoe heeft het bedrijf in Naoko Yoshizawa zijn nieuwe hoofd gevonden. Yoshizawa is momenteel nog de vicepresident van de digitale diensten binnen Fujitsu, maar maakt binnenkort zijn overstap.

Al van start

De dochteronderneming van Fujitsu is naar schatting op dit moment 6 miljoen Canadese dollar waard. Dat zal snel moeten toenemen, maar kan even duren. In elk geval is de dochteronderneming al op 1 november aan de slag gegaan met een onbekend aantal medewerkers.

De Canadese ambassadeur in Japan, Ian Burney, laat in een reactie weten dat zijn land erg trots is op het feit dat “Fujitsu voor Vancouver heeft gekozen als wereldwijd AI-hoofdkwartier. Canada biedt een wereldwijd toonaangevend digitaal ecosysteem, een getalenteerde en diverse werknemersgroep, hoge levensstandaard en dat zal Fujitsu helpen de voordelen van AI-technologie wereldwijd uit te rollen.”