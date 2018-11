Riverbed komt met uitgebreid trainingsprogramma voor IT-professionals

Riverbed lanceert het Riverbed Certified Performance Engineering Program (RCPE). Het programma is ontwikkeld voor iedere IT-professional – van technische staf tot CXO – die is betrokken bij het beheren van de digitale performance van een onderneming. Het gaat dan onder meer om de ervaring van eindgebruikers, maar ook om netwerkbeheer, de infrastructuur en support.

Het RCPE-programma richt zich op het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden als het aankomt op digital performance. Het doel is duidelijk: het behalen van zakelijke resultaten door extra efficiëntie op deze vlakken. Daarvoor biedt Riverbed binnen het programma onder meer trainingen aan.

Uniek programma

Dan Smoot, die als Chief Customer Officer werkzaam is voor Riverbed, noemt het nieuwe Riverbed Certified Performance Engineering-programma een primeur. Volgens Smoot komt dat vooral doordat het programma gericht is op loopbaangerichte vaardigheden en mogelijkheden op het gebied van digital performance. “Het dicht een belangrijke kloof in de branche”, vertelt Smoot.

Er is namelijk vooral expertise nodig op “het gebied van de levering van hoogwaardige applicaties, netwerken en infrastructuren nu bedrijven hun digitale services willen benutten om zakelijke waarde te creëren.” Het programma is dan ook onderdeel van de bredere strategie van samenwerkingen die Riverbed hanteert. “Ons doel is om expertise op te bouwen die tot langetermijn- en succesvolle digital performance management-strategieën leidt en de uitdagingen van moderne ondernemingen oplost.”

Vijf specialisaties

Het RCPE-programma biedt het volledige spectrum van het digital performance engineering- en beheerdomein en levert zowel breedte als diepte. Het omvat vijf specialisaties:

End-user experience & application visibility

Network & infrastructure visibility

WAN-optimalisatie

SD-WAN-netwerkconfiguratie

Virtualisatie en storage

En binnen elk van die specialisaties zijn er vier verschillende niveaus waarin men de nodige kennis kan krijgen. Zo zijn er trainingen (de Performance Foundations) voor alle IT-professionals en managers, waarbij de deelnemer zelf het tempo kan bepalen. Ook richt Riverbed zich op de Associate, voor een brede groep IT-professionals en gericht op onderhoud en ondersteuning van digital performance-oplossingen. Andere trainingen zijn voor IT-professionals die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen, implementeren en beheren van digitale services. En er zijn nog trainingen voor de experts, die verantwoordelijk zijn voor de algemene levering van belangrijke, kritische digitale services.