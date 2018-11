VMware neemt Heptio over om kubernetes-aanbod flink te versterken

VMware heeft vandaag bekend gemaakt dat het Heptio overneemt. Daarmeel wil het de zakelijke adoptie van kubernetes versnellen in on-premise omgevingen en omgevingen met meerdere clouds. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat, en onder welke voorwaarden deze geregeld is, is niet bekend gemaakt.

Vandaag kondigde VMware het nieuws aan tijdens VMworld 2018 Europe. Heptio staat bekend als een van de marktleiders op het gebied van zakelijke toepassingen van kubernetes. De producten en expertise van Heptio helpen organisaties bij het inzetten en operationaliseren van kubernetes.

VMware en kubernetes

Momenteel biedt VMware al het PKS-programma aan. Dat is een kubernetes-portfolio dat het samen met Pivotal ontwikkeld heeft. Hierin staan onder meer voorbeelden van klantengebruik voor de on-premise implementatie van de containtertechnologie, maar ook voorbeelden voor het gebruik binnen een cloudstrategie.

PKS stelt organisaties in staat kubernetes te bedienen en hun moderne applicaties op een cloud-agnostische manier te gebruiken. Na afronding van de overname zullen de kubernetes-oplossing, expertise en community-leiderschap van Heptio het VMware-portfolio verbeteren en de adoptie door bedrijven van kubernetes verder versnellen.

Steeds breder in gebruik

Kubernetes zijn steeds breder in gebruik, meldt Paul Fazzone, senior vice president en general manager, Cloud Native Apps Business Unit bij VMware. “Kubernetes is in opkomst als een open framework voor multi-cloud-infrastructuur waarmee organisaties in bedrijven moderne applicaties kunnen draaien.”

De producten en diensten van Heptio komen straks binnen het PKS-portfolio te staan. Dat helpt volgens Fazzone bij de plannen om van kubernetes de standaard voor infrastructuur over verschillende clouds te maken. “We zijn heel blij dat het Heptio-team zich bij VMware zal voegen om ons te helpen klanten te begeleiden bij hun overstap naar een multi-cloudwereld.”