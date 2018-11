Dell Boomi maakt nieuwe visie op iPaaS bekend

Dell Boomi heeft zijn nieuwe visie op iPaaS – Integration Platform as a Service – bekendgemaakt. Die visie wordt de komende maanden ook doorgevoerd in het productaanbod en de gehele strategie van het bedrijf.

Boomi levert een samengevoegd iPaaS-platform met integrate voor het verbinden van applicaties en data in de volledige bedrijfsomgeving, een hub voor het synchroniseren en verrijken van data en exchange voor het beheren van het netwerk van handelspartners. Daarnaast is er mediate voor het ontwerpen, beveiligen en schalen van API’s gedurende hun gehele levenscyclus en een flow voor het bouwen van customer journey’s.

De nieuwe strategie voegt echter diverse nieuwe dingen toe aan het platform. Zo wordt er ingezet op een “ongeëvenaarde gebruikerservaring”, waardoor iedereen het product op zijn eigen niveau kan gebruiken. Ook biedt het begeleiding die is aangepast op het project of de usecase waar op dat moment aan gewerkt wordt.

Ook zet Boomi in op informatie uit de gemeenschap, waarbij de gebruiker bij iedere stap voorzien wordt van nuttige informatie. Projecten moeten daardoor snel en efficiënt kunnen worden afgerond. Boomi beschikt nu naar eigen zeggen over ongeveer 20 TB aan anonieme metagegevens die als informatiebron zijn geïntegreerd in ieder onderdeel van het platform. Gebruikers krijgen op basis van feedback en inzichten uit de gemeenschap suggesties voor de optimale configuratie van Boomi.

Samenwerking en Blockchain

Ook wil Boomi meer doen met samenwerking. De nieuwe gebruikerservaring moet helemaal gaan draaien om het ondersteunen van de samenwerking van teams en individuen in real time. Daarnaast komt er ondersteuning voor de blockchain-platformen Ethereum en Hyperledger Fabric, waarmee klanten snel en eenvoudig slimme contracten kunnen opnemen in hun bedrijfsprocessen.