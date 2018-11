VMware heeft nieuwe mogelijkheden onthuld voor het Workspace ONE-platform. Dat platform biedt beheer en beveiliging voor heterogene omgevingen van klanten en betere werknemerservaringen bij gebruik van meerdere apps en apparaten.

Het bedrijf heeft onder meer de Workspace ONE Intelligence Automation Connector aangekondigd. Workspace ONE Intelligence is een cloudgebaseerde dienst die inzichten en analyses biedt met automatische herstelomgevingen in een digitale werkomgeving. De dienst kan met de nieuwe toevoeging nu ook worden gebruikt met systemen van derden.

Daarnaast werden Workspace ONE Sensors voor macOS aangekondigd. Met de Sensors kunnen klanten elk systeemkenmerk ondervragen voor zichtbaarheid en handhaving van de naleving. Eerder werd de optie al voor Windows 10 aangekondigd, maar nu is de functie ook beschikbaar voor macOS.

Ook zijn er updates voor Dell Provisioning voor Workspace ONE. Dell Provisioning is een dienst die apparaten in de fabriek vooraf configureert en rechtstreeks naar de eindgebruiker stuurt voor een kant-en-klare ervaring waarbij alle Windows-applicaties vooraf geladen en direct te gebruiken zijn. De service maakt vanaf nu deel uit van Dell ProDeploy Client Suite, die uitgebreide implementatieservices biedt die de voorzieningenservice aanvullen.

Daarnaast is er een integratie met Flexera AdminStudio voor Easy Win32 App Publishing aangekondigd. Gebruikers zijn daarmee in staat om bestaande desktopapplicaties rechtstreeks vanuit Flexera AdminStudio te publiceren in hun Workspace ONE-catalogus.

VMware Horizon

Tot slot zijn er verbeteringen aangekondigd aan VMware Horizon. Zo is er nu algemene beschikbaarheid van instant-klonen en app-volumes voor Horizon 7 op VMware Cloud on AWS. Gebruikers kunnen daarmee virtuele desktops opstarten met een gemiddelde snelheid van 1-2 seconden per desktop. Met instant-klonen neemt de opslagcapaciteit bovendien tot 80 procent af.

Ook is er nu een integratie van Horizon 7 met de Horizon Cloud Service. Die integratie biedt uniforme zichtbaarheid, gezondheidsmonitoring en helpdeskdiensten voor Horizon 7-implementaties. Als laatste bekijkt VMware de mogelijkheid om verschillende stappen van de Horizon 7-installatie op VMware Cloud on AWS via de Horizon Cloud Service-integratie te automatiseren. Daarmee moet de installatietijd aanzienlijk verkort worden en de gebruikersinterface voor de installatie gestroomlijnd worden.