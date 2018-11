Microsoft-CEO: ‘We zullen persoonlijke gegevens nooit voor winst gebruiken’

Microsoft beweert consumentengegevens niet te gebruiken voor eigen winst. Het softwareconcern ziet naar eigen zeggen dataprivacy als een mensenrecht en benadrukt dat misbruik van gebruikersgegevens op den duur schadelijk zou zijn voor zijn producten en diensten, aldus CEO Satya Nadella.

Nadella sprak hierover met de London Times. De CEO ging onder meer in op een rapport van Fortune, waarin de bezorgdheid werd uitgesproken of Microsoft niet, net als Google en Facebook, profiteert van klantgegevens. Iets dat hij stellig betwist. Klanten moeten volgens hem zelf kunnen bepalen hoe hun gegevens gebruikt worden.

Sterker nog, Nadella heeft zelfs de voor de Europese Unie geldende regels van de GDPR-privacywet uit voorzorg doorgetrokken naar gebruikers buiten de EU. Hij moedigt concurrenten dan ook aan hetzelfde te doen, dan wel om hun eigen bescherming van dataprivacy op te zetten en te implementeren. De Amerikaanse staat Californië heeft inmiddels wel een vergelijkbare wetgeving op het gebied van gegevensbescherming als die van de GDPR, echter wordt die pas in 2020 van kracht.

De CEO is van mening dat gedetailleerde online gebruikersprofielen in de loop van de tijd aanzienlijke schade zouden kunnen veroorzaken. Het ligt dus niet in lijn der verwachtingen dat het softwareconcern gebruikersdata van LinkedIn en GitHub gaat gebruiken. Beide bedrijven zijn eerder door Microsoft opgekocht voor respectievelijk 26,2 miljard dollar (2016) en 7,5 miljard dollar (2018).

Andere bedrijven leren deze les op de harde manier. Zo is Facebook nog steeds herstellende van het schandaal rondom Cambridge Analytica, waar eerder dit jaar miljoenen Facebook-profielen onjuist werd gebruikt.