Dell EMC voegt nieuwe integraties met VMware toe aan portfolio

Dell EMC heeft nieuwe verbeteringen aan zijn portfolio en integraties met VMware aangekondigd, waarmee gebruikers hun datacenter- en multi-cloud-omgevingen verder moeten kunnen automatiseren. Bedrijven moeten hun operations kunnen vereenvoudigen en de innovatie en algemene IT-transformatie kunnen versnellen.

De verbeteringen vinden we onder meer terug in Dell EMC VxRail. Zo moet het met SmartFabric Services mogelijk worden om datacenter networking fabrics snel in te zetten en te automatiseren, terwijl ze volledig interoperabel zijn met bestaande infrastructuren voor datacentra.

Ook komt er meer automatisering voor de gehele VMware cloud stack, samen met networking, waardoor hybride cloud-omgevingen sneller in te zetten en te beheren zijn met VxRail Clusters. Dit is ook nog uit te breiden naar public cloud-providers zoals VMware Cloud on AWS en multi-cloud container-diensten als Pivotal.

Gebruikers krijgen een transparant systeembeheer met alle VxRail-taken, die direct beheerd worden via de VMware vCenter console. Daardoor wordt het eenvoudiger om te verschuiven en vindt beheer van VxRail plaats vanuit het primaire beheerplatform voor VMware-omgevingen. Gebruikers kunnen verder een twee-node VxRail-cluster starten, in plaats van de eerder vereiste drie. Ook is opschalen mogelijk wanneer nodig.

Tot slot komt er meer integratie met next-generation VMware Cloud-technologie met VxRail op de laatste versie van vSAN, ondersteuning voor VMware Validated Design voor SDDC 4.3 en zijn er plannen voor Project Dimension-integratie.

VxBlock Centrail

Dell EMC introduceerde zijn nieuwe Dell EMC VxBlock Central-software, wat nieuwe geconvergeerde awareness, automatisering en analytics biedt om dagelijkse CI-administratie te vereenvoudigen. De software bevat een single unified user interface voor toegang tot VxBlock System-informatie in real-time. Ook is er een geïntegreerd launch point naar VMware vRealize Orchestrator (vRO), voor het automatiseren van dagelijkse operationele taken.

Met de integratie tussen VxBlock Central en VMware vRealize Suite wordt een krachtig fundament voor IaaS geboden, evenals een vereenvoudigd pad naar het implementeren van private en multi-cloud operations-modellen op VxBlock Systems.

Networking

Ook kondigde het bedrijf een nieuwe line-up van de Dell EMC 25GbE enabled S5200-ON top-of-rack open networking switches aan. Daarmee moeten gebruikers kunnen profiteren van 25GbE-connectiviteit die nodig is om te kunnen werken met in-rack en storage-netwerkverkeer van de nieuwe technologieën.

Daarnaast helpt de nieuwe line-up om high-performance 100GbE datacenter-fabrics te realiseren voor verkeer tussen racks. Het biedt een robuust onderliggend netwerk voor VMware NSX-netwerkvirtualisatie en software-defined storage-implementaties.