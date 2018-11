Samsung presenteert zijn opvouwbare smartphone

Al maanden heeft Samsung het over zijn eerste opvouwbare smartphone. Nadat vorige week Royole ineens als eerste met zo’n telefoon kwam, kon Samsung het niet nalaten en toonde het bedrijf tijdens de Samsung Developer Conference zijn eigen opvouwbare toestel. Het scherm heeft de illustere naam Infinity Flex Display gekregen.

Zoals de afgelopen weken al een aantal keren gehint werd, is de opvouwbare telefoon voorzien van een scherm met ongeveer het formaat van een tablet. Dat kan de gebruiker opvouwen, zodat er een relatief klein apparaat overblijft en dat in een broekzak past. Helaas gaf Samsung bar weinig details over de smartphone.

Infinity Flex

De opvouwbare smartphone heeft twee schermen. Er is een display op de buitenkant, zodat je het apparaat kan gebruiken als een smartphone. Daarnaast is er het hoofdscherm van 7,3 inch. Dat scherm kan je uitvouwen. Hoe groot het scherm aan de buitenkant precies is, werd niet bekend gemaakt, maar naar schatting is het rond de vier inch.

Binnen “een paar maanden” wil Samsung de Infinity Flex-schermen in massaproductie nemen. Het flexibele scherm heeft aan de binnenkant geen glas, omdat dat materiaal niet buigbaar is. In plaats daarvan koos de Zuid-Koreaanse onderneming voor polymeer-composiet. Dat kan bepaalde schokken opvangen. Tijdens het volgende Unpacked-evenement wil Samsung meer van het apparaat laten zien.

Opvouwbare schermen

Momenteel zijn er heel wat fabrikanten die werken aan een smartphone met opvouwbaar scherm. Huawei wil volgend jaar een opvouwbare telefoon uitbrengen en Lenovo en Xiaomi zijn bezig met prototypes. Google speelde hier al op in door aan Android ondersteuning voor opvouwbare schermen toe te voegen.

Verder werkt LG aan een flexibel OLED-scherm en kijkt het zelfs naar televisies die over oprolbare schermen beschikken. Ook Microsoft is er overigens druk mee bezig, en wil een draagbaar Surface-apparaat op de markt brengen. Vermoedelijk is 2019 het jaar waarin de meeste fabrikanten hun eigen varianten presenteren.