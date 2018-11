Microsoft onthult heel wat nieuwe functies voor OneDrive-app en webversie

Microsoft rolt deze maand flink wat nieuwe functies uit voor de iOS- en Android-versies van de OneDrive-app. Ook de webversie van de Microsoft-dienst krijgt nieuwe functies. De updates zijn, zoals gebruikelijk bij Microsoft, gericht op het verhogen van de productiviteit. Het delen van documenten en notities is straks een stuk makkelijker.

Dat laat Microsoft vandaag in een bericht op zijn website weten. Deze maand komen er updates naar de mobiele apps van OneDrive. Daarnaast volgen er enkele verbeteringen voor de webversie. De bedoeling is dat de functies in de loop van november beschikbaar zijn. Ook laat Microsoft weten volgend jaar te stoppen met de ondersteuning van bepaalde macOS-versies.

Meer delen

Microsoft heeft in de blog de nieuwe functies uitgebreid uiteen gezet. De eerste daarvan maakt verbetert de scanfunctie van de mobiele OneDrive-apps. Met de app kunnen gebruikers documenten, whiteboards en foto’s vastleggen. Vervolgens kunnen gebruikers daar zelf metadata aan toevoegen. Daarna verschijnen zowel de scans als de metadata in de map die je hebt geselecteerd.

Verder hoopt Microsoft dat mensen wat tijd kunnen besparen met een nieuwe mogelijkheid om aantekeningen te scannen. Die scans kunnen gebruikers meteen met elkaar delen. Deze functie maakt gebruik van de Microsoft Graph en verbindt alle bestanden, scans en meetings aan elkaar.

Productiviteit vergroten

Microsoft maakt verder van de gelegenheid gebruik om het dialoogvenster waarbinnen gebruikers Word-, Excel- en PowerPoint-documenten kunnen delen gelijk te maken. Nu zien ze er allemaal hetzelfde uit, zodat gebruikers het – zo hoopt Microsoft – makkelijker vinden om hun documenten te delen binnen de OneDrive-app.

Vernieuwd is ook het overzicht met de recente bestanden die geopend zijn, dat nu naar OneDrive-web komt. De functionaliteit is volgens Microsoft sneller en makkelijker in gebruik. Voorlopig ondersteunt deze functie enkel Office-documenten, maar er volgt snel ondersteuning voor andere bestandstypen.

Veiliger en macOS

OneDrive moet ook iets veiliger zijn straks, door een nieuwe Manage Access-ervaring. Binnen die functie kunnen gebruikers instellen wie er toegang heeft tot hun bestanden en mappen. Op die manier is ook sneller duidelijk waar mogelijk een lek zou kunnen zitten.

Tot slot meldt Microsoft dat het per 1 februari 2019 stopt met ondersteuning voor macOS Yosemite 10.10 en macOS El Capitan 10.11. Dat zijn softwareversies van de Apple-besturingssystemen die al respectievelijk sinds augustus 2017 en 2018 geen updates meer krijgen.