Nokia sluit 2 miljard euro aan deals met Chinese telecomproviders voor 5G

Nokia heeft vandaag bekend gemaakt dat het deals met een waarde van zo’n twee miljard euro getekend heeft met een aantal Chinese telecomproviders. Het gaat om apparatuur die ervoor moet zorgen dat de providers klaar zijn voor de “transitie naar 5G”. De apparatuur en diensten van Nokia zijn erop gericht om de snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid van mobiele en vaste netwerken te verbeteren.

Nokia tekende de deals met China Mobile, China Telecom en China Unicom. Binnen de afspraken levert het bedrijf tegen eind 2019 de nodige apparatuur voor de implementatie van 5G-technologie. Daarmee lijkt de strategie van Nokia, om volop in te zetten op de uitrol van zijn 5G-technieken, te slagen.

De afspraken

Nokia zal China Mobile voorzien van radio access, -kern, IP-routing en optisch transport, passive optical networks, SDN, netwerkbeheer en andere diensten. Voor China Telecom verbetert Nokia het Chinese 4G LTE-netwerk van dat bedrijf, door het te voorzien van nieuwe LTE-radio access, routers en andere oplossingen. Daarnaast zullen de twee bedrijven “de samenwerking rond 5G vergroten en China’s 5G-vooruitgang versnellen”.

Tot slot rollen China Unicom en Nokia samen FDD-LTE radio access apparatuur uit in heel China. Daarnaast zijn er andere gelieerde technieken die ervoor moeten zorgen dat de “netwerkkwaliteit en capaciteit verbeteren”. Zo wil China Unicom meer klanten laten overstappen op 4G. Tegelijk hoopt dat bedrijf op die manier de uitrol van IoT-diensten en “evolutie naar 5G, evenals het gebruik van kunstmatige intelligentie in netwerken” te onderzoeken.

Inzetten op 5G

Nokia kondigde in oktober aan dat het flink zet op de verspreiding van zijn 5G mobile radio producten. “Onze vroege vooruitgang rond 5G is extreem sterk. We blijven onze investeringen in deze cruciale technologie verhogen en dat we zoveel nieuwe deals weten te sluiten, laat zien dat we ons in een goede concurrentiepositie bevinden”, vertelde CEO Rajeev Suri in oktober.

Vorige week nog liet Nokia weten succesvolle 5G interoperability proeven gedaan te hebben met Alef Mobitech, Cisco, Dell, Ericsson, HP, Huawei en een onbekende maar “toonaangevende telecomprovider”. Het bedrijf investeert dan ook flink in de ontwikkeling van 5G-technologie en kreeg daar afgelopen september nog een lening van een half miljard euro voor van de Europese Investeringsbank.