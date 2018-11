VMware verbetert oplossingen voor integratie met AWS

VMware en AWS gaan hun samenwerking voor de bekende hybride clouddienst verder uitbreiden, onder meer door het toevoegen van gezamenlijke oplossingen binnen datacenterlocaties. Ook heeft de virtualisatiespecialist toepassingen van extra mogelijkheden voorzien, waardoor applicaties en virtuele desktopomgevingen beter kunnen worden beveiligd en beschermd.

Beide partijen geven aan dat de beschikbaarheid van de VMware Cloud on AWS-toepassing nu ook wordt uitgerold in verschillende nieuwe regionale datacenters in Europa en in de Verenigde Staten. VMware Cloud on AWS maakt de hybride Software Defined Datacenter-technologie van de virtualisatiespecialist geschikt voor gebruik binnen de AWS-cloudinfrastructuur.

De toepassing zorgt er onder meer voor dat eindgebruikers een consistente infrastructuur en workflow hebben van hun, on-premise, datacenters tot aan de publieke cloudomgeving. Hierdoor kunnen zij zonder problemen hun workloads naar de cloud migreren, op aanvraag opschalen en diverse nieuwe applicatie-strategieën toepassen.

Verbeteringen aan VMware Cloud on AWS

Tegelijkertijd heeft VMware ook enkele verbeteringen aan VMware Cloud on AWS-cloudomgeving doorgevoerd. Zo heeft de Disaster recovery-as-a-Service (DRaaS) -dienst een update gekregen. Hiermee kunnen eindgebruikers nu grootschalige en storage-intensieve workloads beter beschermen en verlagen de kosten en complexiteit die eerder nodig waren om de bedrijfscontinuïteit van bedrijfskritische applicaties te garanderen.

Een andere update is voor het onderdeel VMware Site Recovery. Hiermee kunnen eindgebruikers nu onder andere profiteren van geautomatiseerde orchestration-, failover- en failback-mogelijkheden. Ook moet het leiden tot kostenreductie, snellere bescherming en verbetering van de flexibiliteit voor eindgebruikers.

Verder zijn er nog andere updates doorgevoerd voor het minimaliseren van de operationele kosten, onder meer door gedetailleerde cloud-pricing op aanvraag. Daarnaast werkt de virtualisatiespecialist samen met zusterbedrijf Dell EMC om de VxRail HCI-oplossingen geschikt te maken voor VMware Site Recocery. Eindgebruikers kunnen dan eenvoudiger on demand workloads van hun VxRail-oplossingen sneller naar de AWS-cloudomgeving brengen, testen en fail-overen.

Eenvoudiger integratie virtuele desktops en applicaties in hybride cloud

Vanwege de intensievere samenwerking met AWS, heeft VMware ook verbeteringen doorgevoerd voor zijn Horizon 7 voor VMware Cloud on AWS-product. Hiermee kunnen eindgebruikers een probleemloze geïntegreerde hybride cloudomgeving realiseren voor al hun virtuele desktops en applicaties.

Zo ondersteunt de toepassing vanaf nu Instant Clones voor just-in-time provisioning van virtuele desktops. Voordelen hiervan zijn onder meer dat de spin-up van virtuele desktops nog maar gemiddeld nog maar 1-2 seconden per desktop kost en wordt ook de opslagcapaciteit met 80 procent teruggebracht.

Tevens is Horizon 7 nu met de Horizon Cloud Service geïntegreerd. Deze integratie biedt uniform inzicht, health-monitoring en helpdeskservices voor Horizon 7-implementaties bij zowel VMware Cloud on AWS- als on-premise-infrastructuur.

In-product ondersteuning toegevoegd

Tot slot geeft VMware aan de technische ondersteuning voor VMware Cloud on AWS te hebben uitgebreid met in-product support. Eindgebruikers kunnen hierdoor nu rechtstreeks vanuit hun VMware-omgeving toegang krijgen tot support-kanalen en -bronnen, zoals chatkanalen, beheer van support-verzoeken, community support en intelligent search.