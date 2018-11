Fujitsu komt met energieneutraal datacenter in windturbine

Het Japanse bedrijf Fujitsu laat weten dat het meewerkt aan de ontwikkeling van een datacenter dat bijna geen CO2 moet uitstoten. Het bedrijf werkt daarvoor samen met de Duitse energieleverancier WestfalenWIND IT. Samen ontwikkelen ze een datacenter waarvan de stroomvoorziening van een windturbine komt.

Fujitsu is binnen het project verantwoordelijk voor de server- en opslagtechnologie. Het innovatieve drietraps datacenter is onderdeel van het WindCORES-initiatief van WestfalenWIND IT en onderdeel van de bredere plannen van de Duitse regering om te migreren naar volledig duurzame energie. Tegelijk wil het land geen compromissen sluiten als het aankomt op bedrijven die schaalbare en efficiënte cloudsystemen nodig hebben.

Weinig tot geen uitstoot

Het datacenter gebruikt stroom die de windturbine genereert. Daarmee drijft het de servers en andere technieken die nodig zijn aan. De bedoeling is om zo de CO2-voetafdruk van bedrijven die een digitale transformatie willen maken flink terug te dringen. “Bedrijven verwachten steeds meer dat hun leveranciers innovatief zijn als het aankomt op de diensten die ze bieden en de manier waarop ze die leveren”, aldus Dave Hazard, videpresident van channel and sales operations binnen Fujitsu EMEIA.

De samenwerking met WestfalenWIND IT moet het mogelijk maken voor Green IT om milieuvriendelijke keuzes te blijven maken en tegelijk kosten-efficiënt te blijven opereren. Fujitsu wil verder met dit soort initiatieven werken aan wat het de ‘green cloud’ is gaan noemen. WestfalenWIND IT heeft gekozen voor de PRIMERGY-servers en ETERNUS-opslag van Fujitsu.

Deze servers en opslag minimaliseren het stroomverbruik. Door deze technieken te combineren met efficiënte AC-DC converters en groene koelenergie, heeft het datacenter bijna geen CO2-voetafdruk. “Er is genoeg ruimte in een windturbine om de nodige IT-apparatuur en infrastructuur in te bouwen. Daarmee kunnen we de gedistribueerde low-emissions datacenters van de toekomst maken”, aldus dr. Gunnar Schomaker, medeoprichter van de WestfalenWIND IT Group.