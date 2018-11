Mogelijk EU-onderzoek naar nepadvertenties van Facebook

Mogelijk krijgt Facebook te maken met een uitgebreid onderzoek van de Europese Unie naar zijn advertentieplatform. Er zijn aanhoudende zorgen rond de manier waarop het sociale netwerk zijn data beschermt en dus is nu door de Britse privacywaakhond verzocht om een onderzoek.

Er werd gisteren door de ICO een 113 pagina’s tellend rapport ingediend bij het Britse parlement. Dat rapport gaat onder meer over de manier waarop kwaadwillenden Facebook gebruiken om kiezers te manipuleren. Dat het internationale hoofdkwartier van Facebook zich in Ierland bevindt, betekent dat de Irish Data Protection Commission zich met het onderzoek bezig zal houden.

Voortdurende zorgen

In de rapportage schrijft de ICO dat het zijn voortdurende zorgen over de manier waarop Facebook zijn advertenties specifiek toespitst op bepaalde gebruikers. Dat doet het sociale netwerk door het gedrag van individuen op het internet in kaart te brengen. Die gegeven zouden wellicht niet goed beschermd zijn. Daar komt bij dat er nog altijd nepadvertenties op het sociale netwerk verschijnen. “Onder GDPR is de IDPC de voornaamste autoriteit als het aankomt op de EU-activiteiten van Facebook. We zullen zowel met de Ierse regelgever, als andere nationale databeschermingsautoriteiten werken, om een langetermijnstrategie te ontwikkelen voor deze zaken.”

Deze zorgen vallen volgens een woordvoerder van de waakhond buiten het onderzoek dat nog altijd plaatsvindt rond Cambridge Analytica. Het gaat dus niet om dezelfde zaken waar Facebook eerder een boete voor kreeg van de Britten. Daarom ook dat deze zaak doorverwezen is naar de Ierse waakhond.

Hoge boetes

Mogelijk leidt het geheel tot een hoge boete voor Facebook. Onder GPDR kunnen bedrijven een boete van maximaal 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. Voor Facebook zou dat in de miljarden kunnen lopen. Aangezien er momenteel meerdere onderzoeken lopen naar de praktijken van Facebook en het bedrijf forse kritiek krijgt, zal CEO Mark Zuckerberg niet blij zijn.