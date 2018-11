Volgende Windows 10-update ondersteunt veiliger WPA3-wifi

Het lijkt erop dat de volgende grote update voor Windows 10, momenteel bekend als versie “19H1”, ondersteuning introduceert voor de nieuwe wifi-standaard WPA3. Die is veiliger dan het huidige WPA2 en moet de oude standaard op termijn vervangen.

Indicaties van de aankomende ondersteuning werden aangetroffen in de kersverse Windows 10 SDK Preview build 18272, de eerste SDK voor Windows 10 19H1. MSPowerUser ontdekte een nieuwe API die naar WPA3 verwijst in de SDK. Het is voor zover bekend de eerst keer dat melding wordt gemaakt van WPA3-ondersteuning op Windows 10.

Windows 10 19H1 is de codenaam voor de eerstvolgende grote feature-update van het besturingssysteem, die voor de eerste helft van 2019 gepland staat.

WPA3 werd begin dit jaar door de Wi-FI Alliance gelanceerd en in juni officieel aangenomen. WPA staat voor Wi-Fi Protected Access en is de algemene standaard voor de beveiliging van wifi-netwerken. Versie 3 introduceert onder meer robuustere verificatie, alsook verhoogde cryptografische bescherming van zeer gevoelige gegevens. Er is zowel een Personal- als Enterprise-variant van het protocol.

KRACK

De introductie van WPA3 werd in oktober vorig jaar urgenter, nadat een ernstige kwetsbaarheid in het WPA2-protocol werd vastgesteld. KRACK, zoals de bug werd genoemd, omzeilt WPA2-bescherming en stelt hackers in staat om wifi-verkeer te ontcijferen, HTTP-content in verkeer te infecteren en connecties over te nemen.

WPA3 vereist een compatibele router én client device. Beide standaarden zullen daarom nog een tijdje naast elkaar blijven bestaan. Op termijn wordt WPA3 de verplichte standaard en zal het zijn voorganger helemaal vervangen.

Gerelateerd: Ernstige kwetsbaarheid in WPA2-protocol maakt overnemen connectie mogelijk