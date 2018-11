Windows 10 Pro had ineens te maken met activatieproblemen

Vandaag heeft Microsoft een probleem opgelost binnen de Windows Activation-dienst. Een probleem binnen die dienst leidde ertoe dat een aantal gebruikers ineens van Windows 10 Pro naar Windows 10 Home gingen. Dat gebeurde zonder dat gebruikers een melding ontvingen.

De eerste berichten over dit probleem verschenen op de Microsoft Community Forums en op Reddit. Daar meldden gebruikers van Windows 10 Pro dat ze ineens een melding te zien kregen dat hun Windows-installatie niet geactiveerd was. Daarop kregen gebruikers het advies om Windows 10 Home te installeren. In sommige gevallen werd een apparaat zelfs helemaal teruggezet naar Windows 10 Home, zonder dat er een melding gegeven werd.

Wijdverspreid probleem

Het probleem leek wijdverspreid te zijn op meerdere versies van Windows 10. Bètareleases van Windows Insiders en niet-geüpdatete systemen hadden te maken met de problemen. In bijna alle gevallen had de getroffen gebruiker zijn of haar licentie gekregen via een gratis upgrade die eerder door Microsoft aangeboden werd.

De Microsoft-helpdesk leek niet op de hoogte van de problemen. Volgens ZDNet kregen sommige gebruikers te horen dat ze een nieuwe licentie moesten aanschaffen, of moesten overwegen een nieuwe productsleutel te kopen. Anderen kregen te horen te wachten tot het probleem vanzelf opgelost zou zijn.

Probleem opgelost

Na enige verwarring, meldde een van de helpdeskmedewerkers van Microsoft dat er een probleem was met de activatieserver. “Sommige gebruikers kunnen te maken hebben met dit probleem, waarbij aangegeven staat dat Windows niet geactiveerd is. Onze technici werken rond de klok om dit probleem op te lossen en we verwachten binnen een of twee werkdagen een oplossing.”

Ondertussen is het probleem opgelost. Een woordvoerder van Microsoft meldde tegenover ZDNet het volgende: