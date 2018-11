Google voert veranderingen door in proces rond seksuele intimidatie

Google verandert de manier waarop het omgaan met beschuldigingen van seksueel misbruik. De verandering komt een week nadat duizenden Google-medewerkers uit protest hun werk neerlegden. Ze waren niet blij met de manier waarop Google omging met de beschuldigingen.

“We erkennen dat we niet altijd alles goed hebben gedaan in het verleden en dat spijt ons oprecht”, schrijft CEO Sundar Pichai vandaag in een mail aan medewerkers. “Het is duidelijk dat we wat veranderingen moeten doorvoeren.” Pichai legde in zijn mail vervolgens uit welke veranderingen er allemaal komen; deze zijn vooral in lijn met de eisen van de protesterende medewerkers.

Geen gedwongen arbitrage

Google zal op de eerste plaats stoppen met gedwongen arbitrage. Als Google een klacht ontvangt, blijft arbitrage een optie, maar kan het dit niet meer zomaar opleggen. “Google heeft nooit vertrouwelijkheid geëist in het arbitrageproces, en soms is arbitrage om een aantal reden (waaronder persoonlijke privacy) de beste optie, maar we erkennen dat de keuze bij jullie moet liggen”, schrijft Pichai.

Ook kiest Google voor meerdere kanalen waar medewerkers mogelijke seksuele intimidatie kunnen melden. Er komt een website, en live ondersteuning. Google belooft ook “extra zorg en middelen” voor Google-medewerkers die een klacht indienen. “Tijdens en na het proces” is er ook extra hulp en ondersteuning beschikbaar.

Meer transparantie

Een van de eisen waar Google niet aan tegemoet komt is een publiekelijk transparantierapport rond seksuele intimidatie. Pichai stelt wel dat het bedrijf enige duidelijkheid zal verschaffen rond de onderzoeken die naar seksuele intimidatie plaatsvinden. Dat zal dan onderdeel zijn van de Investigations-rapportage.

Google voert verder een update en uitbreiding aan zijn verplichte training rond seksuele intimidatie door. Voor medewerkers die de training niet afronden, zijn er gevolgen, al is niet duidelijk welke gevolgen dat zijn. Verder belooft Pichai nog dat zijn bedrijf zijn doelen rond diversiteit en inclusiviteit in 2019 wil halen.