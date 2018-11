Cisco en Amazon Web Services (AWS) gaan samen een platform maken dat het eenvoudiger maakt voor enterprises om hun on-premise en cloud-gebaseerde software container-omgevingen te managen.

Containers zijn de afgelopen jaren populair geworden voor het deployen van applicaties wegens hun flexibiliteit. De technologie combineert workloads in een lichtgewicht, draagbaar pakketje dat eenvoudig verplaatst kan worden tussen verschillende soorten infrastructuur. Cisco onthulde de Hybrid Solution for Kubernetes on AWS, dat als doel heeft om het gebruik van containers op een grote schaal te vereenvoudigen.

CCP

De oplossing bestaat onder meer uit het Cisco Container Platform (CCP). Dat is een versie van het Kubernetes-framework, wat op grote schaal gebruikt wordt om container-omgevingen te managen. Om Hybrid Solutions for Kubernetes te maken, integreerde Cisco CCP met diverse andere softwareproducten en diensten van AWS.

Het platform verandert CCP in wat het bedrijf beschrijft als een enkele ruit om container clusters op on-premises infrastructuur en de Kubernetes-dienst op AWS te voorzien. De Kubernetes-dienst op AWS heet Amazon Elastic Container Service voor Kubernetes (EKS). Administratoren kunnen de configuraties van hun on-premises en EKS-deployments synchroniseren, zodat applicaties tussen de twee verplaatst kunnen worden zonder dat er grote wijzigingen nodig zijn.

Fabio Gori, senior director of cloud solutions marketing bij Cisco, spreekt over de eerste oplossing die echt de twee omgevingen integreert. Uiteindelijk betekent dat dat het ontwikkelen van applicaties sneller gaat, zonder dat de gebruiker zich zorgen hoeft te maken over beperkingen bij het ontwikkelen en deployen. Het geeft ontwikkelaars vrijheid.

Integraties

De oplossing heeft ook integraties met een paar andere AWS-diensten. Zo kunnen administratoren AWS Identity and Access Management gebruiken om een set aan regels over toegang op diverse deployments hanteren, en gerelateerde taken als gebruikersauthenticatie managen. Ook is er een mogelijkheid om Amazon Elastic Container Registry te gebruiken voor het opslaan van images van containers – voorverpakte versies van de meestgebruikte software-componenten in een omgeving.

Bedrijven kunnen de andere aspecten van het managen van operations afhandelen met software van Cisco. Zo werkt de Hybrid Solution met de AppDynamics-applicatie van het bedrijf, Stealthwatch Cloud network security solution en CloudCenter. CloudCenter is een platform om multi-cloud-omgevingen te managen.