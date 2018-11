Dropbox integreert Google Cloud Identity voor geavanceerde beveiliging

Dropbox heeft een aantal samenwerkingen en integraties aangekondigd, om geavanceerdere beveiligingsfuncties toe te voegen voor de Business-gebruikers. Eén van de samenwerkingen is met Google Cloud Identity. Ook worden bestaande samenwerkingen met BetterCloud, Coronet en Proofpoint uitgebreid.

Het doel van de nieuwe samenwerking met Google Cloud Identity is om zakelijke gebruikers meer flexibiliteit te geven om te werken op diverse apparaten en platformen, terwijl ze veilig blijven.

Google Cloud Identity is een set van Google’s cloud-identiteit-tools, gebaseerd op een framework genaamd BeyondCorp, dat bedrijven in kunnen zetten om gebruikers, apparaten, apps en toegang te beheren. De dienst werd vorige maand afgesplitst van de andere enterprise-diensten van Google en apart aangeboden.

Met de nieuwe integratie in Dropbox kan Google Cloud Identity gebruikt worden om toegang tot zakelijke accounts te beheren als werknemers bij een bedrijf komen werken, van afdeling veranderen of een organisatie verlaten. Ook kunnen gebruikers toegang krijgen tot hun account met hun Google-login en tweestapsverificatie.

Eerder dit jaar kondigde Dropbox al een samenwerking met Google Cloud aan, waarbij al plannen werden gepresenteerd om integraties te ontwikkelen voor G Suite cloud-gebaseerde productiviteitstools en content. Daardoor werd het onder meer mogelijk om Google Docs-, Sheets- en Slides-bestanden in Dropbox te maken, openen en bewerken. Ook worden er integraties ontwikkeld voor Gmail en Hangouts Chat.

BetterCloud

De nieuwe integratie met BetterCloud moet administratoren meer tools geven om workflows en het gebruik van Business-accounts door teams monitoren. De Coronet-integratie laat administrators beleid over content aanmaken, evenals toestemmingen voor het delen van content en schendingen verhelpen.

Ook is er een integratie met Proofpoint, waarmee administratoren accounts die risico lopen kunnen detecteren en risicovolle bestanden in real-time in quarantine kunnen plaatsen.

De nieuwe integraties moeten aan het eind van 2018 beschikbaar worden voor Dropbox Business-gebruikers.