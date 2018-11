IBM en Seagate hebben een samenwerking aangekondigd, waarbij ze blockchain gaan gebruiken om harde schijven te volgen en te authenticeren. Hiervoor gebruiken de bedrijven het platform van IBM en beveiligingstechnologie van Seagate.

Het doel van de samenwerking is om een systeem te maken dat namaakschijven aanpakt en helpt bij het verzekeren van de ondersteuning van de schijven en beveiliging voor de organisaties die er gebruik van maken.

Zowel IBM als Seagate verwijzen naar het blijvende risico van namaakcomponenten in bevoorradingsketens van elektronica. Maar bepalen of iets echt is of namaak is moeilijk, zeker omdat bedrijven vaak weigeren om specifieke data vrij te geven over hun producten.

Blockchain

Blockchain moet de oplossing bieden, aldus de bedrijven. Deze technologie slaat alle transacties op in een ledger die verspreid is over meerdere partijen, waardoor er een duidelijk en betrouwbaar overzicht komt van transacties met de tijd er bij. Hierin staat ieder product dat verkocht is. In de bevoorradingsketen wordt de techniek gebruikt om de transparantie te vergroten, meer zichtbaarheid te krijgen en de economie van de bevoorradingsketen te verbeteren.

Om de technologie toe te passen op de levenscyclus van een harde schijf, combineren de bedrijven het blockchain-platform van IBM met de geavanceerde elektronische vingerafdrukken en het volgen van producten van Seagate. Seagate gaat het platform van IBM updaten met data gebaseerd op de Seagate Secure Electronic ID (eID) bij het maken van de schijf.

De cryptografische erasure-technologie produceert ondertussen een digitaal certificaat, dat elektronisch ondertekend wordt door het apparaat met de public key-infrastructuur van Seagate, waarna het opgeslagen wordt in de blockchain.

“De mogelijkheid om met Seagate te werken aan het combineren van blockchain met geavanceerde cryptografische productidentificatie-technologie is wat dit werk anders maakt, en geeft een signaal van de potentie van blockchain om het managementproces van de levenscycles elektronica te veranderen”, aldus Bruce Anderson, global managing director bij IBM.