Kinly neemt MK2 Audiovisueel over om positie Benelux te versterken

Kinly heeft MK2 Audiovisueel overgenomen voor een onbekend bedrag. Met de overname vergroot het bedrijf zijn audiovisuele kennis en ervaring. MK2 en zijn klanten krijgen een verbreding van het portfolio met de Kinly Cloud en managed visuele samenwerkingsoplossingen.

Kinly ontstond uit een fusie van VisionsConnected en Viju, en heeft de ambitie om iedere vergaderruimte ter wereld te voorzien van de juiste tools. Daarmee moet er optimaal worden samengewerkt. Het bedrijf legt de focus op de behoefte van de gebruiker en op eenvoud en snelheid in het gebruik, en minder op de hardware die daarbij nodig is. Daarvoor verkoopt het een totaalpakket, met advies op maat voor elke ruimte, het installeren van de hardware, het beheer, het onderhoud, de monitoring en support aan gebruikers.

Het bedrijf wil met autonome groei en strategische overnames zijn leidende positie in de markt van audiovisuele en visuele samenwerkingsoplossingen versterken. Daarom nam het MK2 over, dat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een marktleider in Nederland op het gebied van audiovisuele oplossingen. Daarmee wist het veel klanten voor langere tijd aan zich te binden.

“De overname van MK2 past perfect binnen onze eind vorige jaar ingezette strategie om een wereldwijde leider in deze markt te worden en zo bestaande maar ook nieuwe wereldwijde klanten zo goed mogelijk te ondersteunen”, aldus Magnus Ekerot, CEO van Kinly.

600 werknemers

Kinly had voor de overname in Nederland en België ruim 200 medewerkers in vestigingen in Amsterdam, Breda, Eindhoven, Zwolle, Breukelen en Gent. Na de overname zijn er wereldwijd 600 werknemers, die zich bevinden in vestigingen in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Singapore, Nederland en België.

“De overname door Kinly is een belangrijke volgende stap in de groei van MK2. Wij breiden hiermee snel ons huidige portfolio van visuele samenwerkings-oplossingen uit, wat een mooie aanvulling is op onze huidige en toekomstige dienstverlening”, stellen Roel Vermaat en Jeroen van Doorn, eigenaren van MK2.