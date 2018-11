Talend neemt Stitch over om portfolio uit te breiden met zelfbediening

Talend heeft een akkoord bereikt om voor 60 miljoen dollar Stitch over te nemen. Stitch is een spinoff van RJ Metrics. Het bedrijf biedt een cloudgebaseerde zelfbedieningsservice aan die data ingestion pipelines naar de cloud automatiseert.

Stitch heeft in de twee jaar dat het bestaat een klantenbestand van ruim 1.000 klanten opgebouwd. De dienst was ontworpen om een eenvoudiger alternatief voor het binnenhalen en verwerken van data naar cloudgebaseerde datamagazijnen te bieden. Het proces vereist ETL, waardoor Stitch zich focust op het automatiseren van het extraheren, verplaatsen en het laden van data naar cloudgebaseerde data warehouses.

Dat betekent dat het bedrijf niets doet aan het transformeren aan data. Deze taak wordt uitgevoerd binnenin de database, waarbij het zijn voordeel doet met goedkope compute cycli die beschikbaar zijn in cloudgebaseerde diensten.

Overname

De overname gaat voor Talend om het toevoegen van een nieuw instapniveau dat de barrière voor klanten verlaagd, en de aanspreekbare markt vergroot wordt. Nu Tableau de haalbaarheid van self-service in analytics heeft bewezen, is de vraag naar tooling die de behoefte aan IT-personeel vermindert of wegneemt toegenomen.

Cloudgebaseerde analytics-diensten zoals Power BI en Amazon QuickSight hebben die verwachtingen nog verder geholpen. En dat geldt ook voor de opkomst van tools om data voor te bereiden, waardoor het niet langer nodig is om database-schema’s te begrijpen. In plaats daarvan zijn er nu simpele Excel-achtige spreadsheet-interfaces voor het transformeren van data.

De bedoeling is dat de transformatie-tools van Talend verder gaan waar Stitch stopt. Op de lange termijn is het doel echter om de expertise van het Stitch-team te gebruiken voor een aantal van de vlaggenschepen. Ook is Talend van plan om het Stitch-team uit te breiden. Dat team blijft overigens in Philadelphia zitten.

Wanneer de deal wordt afgerond, is nog onbekend.