Rusland verplicht iedereen die een berichtenapp gebruikt om zich te identificeren

De Russische regering heeft besloten dat alle gebruikers van berichtenapps geïdentificeerd moeten zijn. Als iemand zich aanmeldt voor een berichtenapp, moet de leverancier van die dienst de registratiegegevens bevestigen via een mobiele provider. Zo weet de Russische regering precies wie welke dienst gebruikt.

Dat blijkt uit een decreet van premier Dmitri Medvedev. De nieuwe regel geldt over zes maanden. Als een individu zich aanmeldt voor een berichtenapp, moet de leverancier van die dienst de registratiegegevens bevestigen. Vervolgens heeft een mobiele provider twintig minuten de tijd om op dat informatieverzoek te reageren. De provider is verder verplicht om alle informatie over de berichtenapps die een klant gebruikt te verzamelen en op te slaan.

Veiligheid voor de burger

Als een klant zich aansluit bij een nieuwe mobiele provider, moet het volledige identificatieproces weer doorlopen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de provider van de berichtenapp. Volgens het hoofd van het Russische mediabureau Roskomnadzor, Alexander Sharov, is het de bedoeling om de anonimiteit van berichtenapps terug te dringen.

De identificatie van burgers en de apps die ze gebruiken is volgens hem dan ook “een noodzakelijke stap om een veilige communicatieomgeving te creëren voor burgers en de staat als geheel”. Het systeem vereist wel nieuwe “technische verbeteringen” op het adres van de providers, maar de databases die daarvoor nodig zijn, bestaan wel al.

Internetvrijheid inperken

Het is niet zeker wat er zal gebeuren met burgers die bijvoorbeeld een buitenlandse simkaart gebruiken. Hoe dan ook is het een nieuwe maatregel waarmee de Russische regering de internetvrijheid verder beknot. Er zijn steeds meer nieuwe wetten en regels om de vrijheid van burgers te beperken. Zo moeten telecomproviders alle gegevens over communicatie via het internet opslaan en in kaart brengen.

Ook is het mogelijk maken van versleutelde communicatie niet altijd toegestaan. Als de Russische autoriteiten een informatieverzoek indienen, moeten berichtenapps de ontsleutelde berichten altijd leveren. Telegram werd nadat het hier niet op inging verboden in Rusland. Verder zijn sinds vorig jaar VPN’s niet toegestaan in Rusland.