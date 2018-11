Oracle breidt aanbod cloudgebaseerde HPC-oplossingen verder uit

De cloud- en softwarespecialist heeft een aantal cloudgebaseerde toepassingen gelanceerd binnen zijn Oracle Cloud Infrastructure-portfolio die bepaalde workloads voor High Performance Computing (HPC) vooral goedkoper maken.

Volgens de cloud- en softwareleverancier zijn de nu gepresenteerde oplossingen vooral geschikt voor bedrijven die vooralsnog niet de keuze hebben gemaakt om hun zware HPC-taken, zoals kunstmatige intelligentie of zware technische simulaties, in een cloudomgeving te laten uitvoeren.

Belangrijkste reden hiervan was, aldus Oracle, dat zij de taken tot nu toe nog niet in een cloudomgeving konden uitvoeren vanwege het ontbreken van cloudomgevingen die hoge prestaties leveren op het gebied van rekenkracht en tegelijkertijd niet te duur waren voor het uitvoeren van deze taken. Daardoor bleven zij deze taken nog steeds op dure on-premise apparatuur uitvoeren.

Onderdeel van alomvattend compute-netwerk

De nu op de markt gekomen cloudgebaseerde oplossingen van Oracle moeten dit laatste dus tot het verleden laten behoren. De HPC workloads worden op bare-metal compute-instances in een cloudomgeving uitgevoerd zonder in te leveren op prestaties. Tegelijkertijd bieden deze cloudoplossingen eveneens meer flexibiliteit en minder kosten.

Daarnaast vormen de gepresenteerde oplossingen een onderdeel van het nieuwe “Clustered Network” van de cloud- en softwarespecialist. Dit netwerk geeft eindgebruikers toegang tot een zogeheten RDMA-netwerk met lage latency en hoge bandbreedte. Zo kunnen eindgebruikers nog meer profiteren van de mogelijkheden van Oracle voor extreem hoge rekenkracht voor de zwaarste toepassingen.

Technische configuratie

De nieuwe oplossingen werken op basis van hoogfrequente en schaalbare Intel Xeon-processors en de krachtige netwerkinterfacecontrollers van leverancier Mellanox. Deze configuratie completeert de uitgebreide set van Oracle-infrastructuuroplossingen voor het volledige scala van CPU- en Nvidia GPU-gebaseerde HPC workloads. Oracle Cloud Infrastructure biedt nu een compleet assortiment HPC-workloads, waaronder het enige bare-metaal Infrastructure-as-a-Service (IaaS) -aanbod op de markt met RDMA.

Bovendien zullen deze mogelijkheden ook worden uitgebreid voor Oracle’s onlangs aangekondigde ondersteuning voor het Nvidia HGX-2-platform op Oracle Cloud Infrastructure. Klanten kunnen profiteren van geclusterde netwerken als onderdeel van de volgende generatie Nvidia Tensor Core GPU’s, waarmee ze grootschalige GPU-workloads zoals kunstmatige intelligentie en deep learning kunnen openen.

Betalen via pay-per-use

De cloudgebaseerde oplossingen van Oracle zijn in de Verenigde Staten en Europa beschikbaar via een pay-per-use-model. De kosten bedragen 0,0075 dollar per kernuur. De software- en cloudspecialist stelt dat dit 49 procent goedkoper is dan het aanbod van vergelijkbare diensten van andere cloudaanbieders.