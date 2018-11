Samsungs opvouwbare smartphone mikt op richtprijs van 1.770 dollar

Vorige week heeft Samsung eindelijk zijn flexibele smartphone aan de wereld getoond. Sindsdien zijn er heel wat details bekend geraakt over de schermkwaliteit. Vandaag is ook de richtprijs bekend gemaakt waar Samsung op mikt: 1.770 dollar.

Samsung heeft na lang teasen eindelijk de eerste versie van zijn flexibele smartphone getoond vorige week. Ondanks dat het toestel even te zien was op het podium, is er nog heel weinig bekend rond de specificaties. Google volgde al snel met het bericht dat Android ondersteuning krijgt voor vouwbare schermen.

Het toestel heeft aan de buitenkant een 4,6 inchscherm (840 x 1960 pixels) en aan de binnenkant een 7,2 inchscherm (1.536 x 2.152 pixels) dat flexibel is. Beide schermen hebben een pixeldensiteit van 420 dpi. Het toestel draagt voorlopig de naam Samsung Galaxy F.

Samsung Galaxy S10

De demo van het prototype ziet er nog behoorlijk hoekig en log uit, maar Samsung benadrukte dat het bewust iedereen wil misleiden om het definitieve ontwerp later te presenteren. Om geheimen te bewaren werd het podium ook verduisterd. Mogelijks was dat ook nodig om het scherm te tonen, want het flexibele paneel leek niet heel helder te zijn.

Volgens het Koreaanse Yonhap News Agency wordt de Samsung Galaxy F in maart officieel aangekondigd met zijn definitieve design. De richtprijs waarop Samsung mikt, zou rond 1.770 dollar liggen. De hoge prijs komt mogelijk door de beperkte beschikbaarheid van de Galaxy F.

Yonhap heeft overigens ook nieuws rond de Samsung Galaxy S10. Volgens het nieuwsagentschap bereidt Samsung een wereldwijde aankondiging voor eind februari op Mobile World Congress 2019 in Barcelona. Een maand later zou dan de Galaxy F bekend worden gemaakt in zijn finale design, samen met een 5G-versie van de Galaxy S10.