T-Mobile haalt in november 2020 zijn 2G-netwerk offline

Telecomprovider T-Mobile gaat zijn 2G-netwerk volledig uitschakelen. Per 15 november 2020 gaat het netwerk offline en kunnen klanten van het bedrijf enkel nog via 3G of 4G op het netwerk komen. Daarmee zet T-Mobile een volgende stap in het moderniseren van zijn netwerken.

Op de site van T-Mobile valt informatie te vinden over de redenen van het afsluiten van het netwerk. Dat heeft vooral te maken met het moderniseren van het netwerk. Bellen en sms’en gaat via 3G en 4G, en zo’n beetje elke smartphone kan tegenwoordig met die netwerken overweg. Het advies aan mensen met een 2G-telefoon is dan ook een overstap te maken op een nieuw toestel.

Sneller internet

Tegenover Tweakers laat T-Mobile weten dat het de frequenties die vrijkomen gaat inzetten om sneller internet te realiseren. De vrijgekomen ruimte zal dan ook zeer waarschijnlijk beschikbaar komen voor de 3G- en 4G-netwerken van de provider. Op die manier maakt T-Mobile naar eigen zeggen zijn netwerk klaar “voor de toekomst”.

T-Mobile gebruikt sinds 2015 enkel nog de 1800MHz-band voor zijn 2G-netwerk. Eerder had het de 900MHz-band, die traditioneel ook voor 2G werd gebruikt, gestopt. Die band kwam vervolgens vrij voor het 4G-netwerk van T-Mobile. Delen van de 1800MHz-band zijn al in gebruik voor het 4G-netwerk.

De keuze van T-Mobile om zijn 2G-netwerk uit te schakelen is een die enigszins tegen de trend ingaat. Andere providers bewaren juist hun 2G-netwerk om er indien nodig op terug te kunnen vallen. Zij schakelen dan ook juist hun 3G-netwerken uit. Vodafone doet dat in 2020 en KPN in 2022.