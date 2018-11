Microsoft maakt automatisch migreren van G Suite naar Office 365 mogelijk

Microsoft gaat een “migration experience” rond de Google G Suite toevoegen aan Office 365. Dat meldt het bedrijf in de roadmap van zijn populaire product. Het aanbod is nog in ontwikkeling en zal, als alles volgens plan verloopt, in het tweede kwartaal van kalenderjaar 2019 klaar zijn.

Op de site van Microsoft valt het volgende te lezen over de G Suite-migratie:

We hebben de feedback gehoord en zijn enthousiast om aan te kunnen kondigen dat de nieuwe G Suite migratie ervaring je ertoe in staat zal stellen je e-mail, kalender en contacten direct van de G Suite naar Office 365 te integreren! Onze zeer veilige oplossing verzekert je ervan dat je data direct naar Office 365 migreert, zonder dat er omwegen zijn. We voegen ook ondersteuning toe voor het in batches migreren van mailboxen.

Google had al een soortgelijke Exchange-migratietool. Daarmee snoepte het al wat klanten weg bij Microsoft. Dat had zelf al een tool gebouwd voor admins om een mailbox uit de G Suite te migreren, maar niet eentje die automatisch ook contacten of kalenderitems migreert. Daar komt met deze tool dus eindelijk verandering in.

Concurrentie met Google

Op Petri.com vraagt redacteur Tony Redmond zich af waarom Microsoft nu met de tools komt. Hij speculeert dat dit gebeurt, omdat het aantal on-premise installaties van Office 365 langzaamaan afneemt en dat Microsoft zoekt naar een manier om zijn groei vol te houden. De overstap, waarbij Office eenmalig gekocht werd, naar een abonnementsdienst, was succesvol.

Tegelijk is de concurrentie wel hevig, mede doordat de Google G Suite het erg goed doet bij startups en kleine bedrijven. De prijzen die G Suite hanteert zijn namelijk erg flexibel, waar die van Microsoft toch iets meer rigide zijn. Toch is Office 365 een succes te noemen en zal deze zet helpen bij de concurrentie.

Of er een preview van de migratietool komt is niet bekend.