Amazon’s Alexa verzorgt nu spraakgestuurd netwerkbeheer voor Aerohive HiveManager

Netwerkbeheerders die de HiveManger-beheeroplossing van Aerohive Networks gebruiken, kunnen dit vanaf nu doen met spraakcommando’s. De draadloze netwerkspecialist laat nu deze beheerstoepassing aansturen met de digitale spraakassistent Alexa van Amazon.

De beheerders kunnen met de nu uitgebrachte oplossing Aerohive HiveManager Shortcuts via op Alexa gebaseerde devices, zoals de Echo-speaker, of de Alexa-app van de hyperscaler uit Seattle nu verbinding maken en zich authenticeren met de cloudgebaseerde HiveManager-beheeromgeving.

Volgens de draadloze netwerkspecialist kunnen netwerkbeheerders met deze oplossing voortaan onderweg of op een andere locatie dan de eigen werkplek eenvoudig informatie over gebruikers opvragen, netwerkanalyses uitvoeren en routinematige taken uitvoeren.

Hiermee komt Aerohive Networks tegemoet aan vragen van eindgebruikers om beheer via de cloudgebaseerde tool nog meer te versimpelen en efficiënter te maken.

Gesprekken sturen acties

Concreet kunnen beheerders via Alexa met spraakopdrachten het netwerk- en beveiligingsbeheer eenvoudig uitvoeren met behulp van 100 specifieke opdrachten. Daarnaast heeft de tool kennis over 15 stapsgewijze ‘gesprekken’, zoals inzoomen op de ervaring van specifieke gebruikers tijdens specifieke sessies of periodes en rapportage over de operationele efficiëntie van netwerkcomponenten op een specifiek tijdstippen of in een bepaalde periodes.

Verder beiden deze gesprekken de mogelijkheid om apparatuur op basis van serienummers bij netwerken aan te melden en hierbij vooraf gedefinieerde netwerk- en beveiligingsregels toepassen.

Uitbreiding van de mogelijkheden

De draadloze netwerkspecialist kondigt aan de lijst van deze ‘gesprekken’ in de komende tijd te zullen uitbreiden en zo te zorgen voor nog meer functionaliteit. Machine learning en kunstmatige intelligentie moeten hierbij gaan helpen. Inmiddels worden naar eigen zeggen al 30.000 toegangsnetwerken wereldwijd via het cloudgebaseerde netwerkbeheer van de leverancier beveiligd.

HiveManager Shortcuts is vanaf eind november gratis beschikbaar voor gebruikers van HiveManager