SAP zet in nieuwe S/4HANA-release meer in op robotic process automation

Uit de laatste update van de S/4HANA Cloud-toepassing van de ERP-specialist, versie 1811, blijkt dat het bedrijf steeds meer inzet op via software gerobotiseerde automatisering van processen of RPA, aldus ZDNet.

Met RPA wil de ERP-gigant vooral veel herhalende processen binnen zijn productenportfolio verder automatiseren. Concreet zorgt RPA ervoor dat processen met een hoog volume en een sterk repeterend karakter volledig worden geautomatiseerd. Daarnaast kan deze technologie ook menselijke handelingen, zoals het overtypen van gegevens, tussen verschillende ICT-systemen vervangen.

De keuze van SAP voor de verdere inzet van RPA is opmerkelijk omdat het eerder aangaf intelligent process automation (IPA) prettiger te vinden omdat het beter bruikbaar is voor het veranderen van data flows. IPA wil de ERP-specialist vooral gebruiken voor het automatiseren van content-veranderingen, zegt ZDNet.

Meer machine learning, AI en procesautomatisering

De kwartaalupdates van SAP moeten meer machine learning, kunstmatige intelligentie en procesautomatisering toevoegen aan de diverse oplossingen. Tegen 2020 moet ongeveer de helft van het productenportfolio zijn geautomatiseerd.

56 nieuwe algoritmes

De laatste versie van deze maand voegt in totaal 56 nieuwe algoritmes voor automatisering toe aan de SAP S/4HANA Cloud-oplossing. In release 1811 zijn verschillende automatiseringsscenario’s toegevoegd voor bedrijven uit de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening. Onder meer is geautomatiseerde functionaliteit toegevoegd voor het beter kunnen afstemmen van vraag en aanbod, een betere fullfilment en meer inzicht in de supply chain. Daarnaast beschikt de laatste release ook nog over HR-tools die ervoor moeten zorgen dat projecten worden uitgevoerd door mensen die over de juiste capaciteiten beschikken.

Uitbreiding API’s

De ERP-specialist maakte tevens bekend dat het aantal API’s voor de cloudgebaseerde toepassing verder wordt uitgebreid. Op dit moment beschikt de belangrijkste oplossing van de leveranciers over meer dan 3.000 API’s. Dit zijn er maar liefst 1.800 meer sinds de laatste update.