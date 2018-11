VS heeft twee snelste supercomputers van het moment in gebruik

De VS heeft de twee snelste supercomputers van de wereld in gebruik. De IBM Summit is gehuisvest bij het Amerikaanse ministerie van Energie en de National Nuclear Security Administration (NNSA) maakt voor een gezamenlijk supercomputerproject gebruik van het kleinere zusje, Sierra.

Volgens de novembereditie van de top500-lijst hebben beide supercomputers China’s tegenhanger ‘Sunway TaihuLight’ onttroond op het gebied van rekenkracht. Zowel de Summit als Sierra zijn door IBM gebouwde supercomputers, aangedreven door Power9-CPU’s en Nvidia V100-GPU’s

143,5 petaflops

Summit verbeterde namelijk onlangs nog de prestatiescore en is met 143,5 petaflops ’s werelds krachtigste supercomputer. Deze supercomputer is speciaal door IBM gebouwd om te werken met AI-oplossingen en wordt door het ministerie onder meer gebruikt voor onderzoeken op het gebied van hoogenergetische fysica, materiaalontdekking en gezondheidszorg. In bepaalde wetenschappelijke toepassingen zou Summit zelfs in staat zijn om meer dan drie miljard miljard gemengde precisieberekeningen per seconde uit te voeren. Dit alles gedaan vanuit het Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Het kleine zusje Sierra, goed voor een rekenkracht van 94,6 petaflops, is onderdeel van een gezamenlijk supercomputerproject van de National Nuclear Security Administration (NNSA) van DOE en het Lawrence Livermore National Lab (LLNL).

China en Zwitserland

De afgelopen twee jaar claimde China met de Sunway TaihuLight ’s werelds krachtigste supercomputer in huis te hebben, goed voor een 93 petaflops. Tot de VS met IBM’s Summit deze titel afgelopen juni claimde, al snel gevolgd door zusje Sierra . China neemt nu naast de derde plaatst ook de vierde plaats in met de Tianhe-2A (54,9 petaflops), gevestigd in het National Supercomputer Center in Guangzho.

Naast de VS en China mag ook Zwitserland zich rekenen als eigenaar van een van ’s wereld meest krachtige supercomputers met de in het National Supercomputing Center (CSCS) gevestigde Piz Daint-supercomputer, goed voor een rekenkracht van 25,3 petaflops.