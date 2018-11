Nvidia lanceert Quadro RTX 4000 met realtime ray tracing

Een paar maanden na de lancering van drie Quadro RTX-kaarten bedient Nvidia nu ook het middensegment. De Nvidia Quadro RTX 4000 krijgt 8 GB GDDR6 mee, 57 teraflops aan deep learning prestaties en volgt de Nvidia Quadro P4000 op.

Nvidia heeft op de jaarlijkse Autodesk University Conference in Las Vegas de Quadro RTX 4000 aan het grote publiek getoond. Het is de vierde grafische kaart uit de Quadro-reeks die gebruik maakt van de Turing-architectuur die eerder in augustus al bekend werd gemaakt. Toen lanceerden de volgende kaarten:

Nvidia Quadro RTX 8000: 10 gigarays/s, 4.608 CUDA-kernen, 576 Tensor-kernen, 48 GB GDDR6-geheugen

10 gigarays/s, 4.608 CUDA-kernen, 576 Tensor-kernen, 48 GB GDDR6-geheugen Nvidia Quadro RTX 6000: 10 gigarays/s, 4.608 CUDA-kernen, 576 Tensor-kernen, 24 GB GDDR6-geheugen

10 gigarays/s, 4.608 CUDA-kernen, 576 Tensor-kernen, 24 GB GDDR6-geheugen Nvidia Quadro RTX 5000: 8 gigarays/s, 3.702 CUDA-kernen, 384 Tensor-kernen, 16 GB GDDR6-geheugen

Nu voegt Nvidia de Quadro RTX 4000 aan het lijstje die de Quadro P4000 vervangt. De kaart krijgt 8 GB GDDR6-geheugen aan boord en 288 Tensor-kernen voor 57 teraflops aan deep learning prestaties.

De Nvidia Quadro RTX 4000 krijgt ook 36 RT (ray tracing) Cores aan boord, goed voor 6 gigarays/s. De grafische kaart krijgt 2.304 CUDA-kernen aan boord.

Ray tracing

De grafische kaart gebruikt de NVLink-interface van Nvidia om meerdere kaarten op elkaar aan te sluiten. Het biedt eveneens ondersteuning voor de nieuwe VirtualLink-standaard die toelaat om VR-headsets via een enkele USB-C-kabel aan te sluiten.

De nadruk van de nieuwe Quadro RTX-kaarten ligt op ray tracing, een complexe techniek waarmee bijzonder realistische lichteffecten kunnen worden gecreëerd.

Ray tracing was tot nog toe te veeleisend om in realtime te renderen, maar niet zo met de nieuwe Turing-gpu’s. Die beschikken over ‘RT Cores’ die zijn toegewijd aan de taak om ray tracing met zo min mogelijke vertraging mogelijk te maken. Met de Turing-architectuur kan dit volgens Nvidia 25 keer sneller dan met de Pascal-generatie van GPU’s (Quadro P-reeks).

De adviesprijs van de Nvidia Quadro RTX 4000 bedraagt 900 dollar. HP, Lenovo en Dell hebben al aangegeven dat hun professionele workstations binnenkort configureerbaar zijn met de nieuwe Quadro-kaart.

Gerelateerd: Nvidia onthult eerste Quadro GPU’s met Turing-architectuur