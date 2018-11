Dell EMC en Nokia willen met smart city initiatief files terugdringen

Dell EMC en Nokia gaan een samenwerking aan om Delft te helpen de files in de binnenstad terug te dringen. Daarvoor lanceren de bedrijven een smart city initiatief. De bedoeling is om mensen met semiautonome, door waterstof aangedreven binnenvaartschepen, de ‘last mile’ via het water af te laten leggen.

Het publiek-private initiatief is bedoeld om het verkeer in de stad te verminderen. Tegelijk kunnen de bedrijven de regio zo helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dell EMC en Nokia hebben samen met Blue Turtle Associates, Aratos Systems, Circle Lines, City Hub, SPIE, de Universiteit van Delft en de regionale overheid van de provincie Zuid-Holland een proef uitgevoerd om een Common Information Space voor Smart City Logistics te creëren.

Schaalbaar digitaal platform

De Common Information Space fungeert als een schaalbaar digitaal platform dat de volledige logistieke keten in en rond de stad verbindt, evenals de ruggengraat voor het navigatiesysteem. Dit platform zal worden gebouwd met behulp van technologie van Dell EMC en Nokia voor compute, storage, data management, connectivity, analytics, IoT en blockchain.

Er is meteen voor gekozen om de waterwegen te gebruiken, omdat die in delen van Nederland nog onderbenut zijn. Door semiautonome en stille binnenvaartschepen te gebruiken, kan persoonsvervoer en vrachtvervoer via de rivieren en kanalen plaatsvinden. De schepen zullen verbinding maken met een nieuw type mobility cloud van het IMPACT IoT-platform van Nokia en het Dell EMC Digital City Accelerator. Voor het laden en lossen integreren de bedrijven hydraulische loopplank technologie van Ampelmann. Testen zullen doorlopen in 2019 met het doel om tegen het einde van volgend jaar volledig operationeel te zijn.

Duurzame projecten

Het projectconcept geniet de belangstelling van een aantal industrieën die logistieke en duurzaamheidsdoelstellingen willen realiseren, waaronder scheepswerven, pakketbezorging, logistieke distributiecentra, machinebouw, offshore-operators, catering en afvalbeheer. Ook zijn er een aantal doelen opgesteld waarvan men hoopt ze hiermee te kunnen realiseren.

Zo moeten dit soort projecten de regionale verkeersinfrastructuur in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ontlasten; bijdragen aan de ontwikkeling van schoon transport en ‘stille’ vrachtlogistiek, duurzaamheid en het bedrijfsklimaat verbeteren. Het project maakt deel uit van een bredere, strategische alliantie tussen Dell EMC en Nokia, die is gericht op het stimuleren van digitale transformatie in een aantal belangrijke industrieën.