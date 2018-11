Equinix komt met cloudplatform speciaal voor gemeenten

Vandaag brengt Equinix Managed Services Nederland een cloudomgeving voor lokale overheden uit. De Gemeente Cloud biedt gemeenten een platform waarmee ze veilig en flexibel kunnen innoveren. Ook moet het hen direct verbinden met cloudaanbieders en overheidsnetwerken.

De Equinix Gemeente Cloud moet de diensten dicht bij burgers en medewerkers brengen en zo de gemeenten helpen een optimale dienstverlening te bieden. Equinix Gemeente Cloud maakt het mogelijk om beheer- en investeringslasten te verlagen en tegelijkertijd de flexibiliteit en innovatiesnelheid te verhogen. De lancering vindt plaats tijdens het Digital Event 2018 in Mediaplaza in Utrecht.

Wet- en regelgeving

Volgens productmanager Bennko Kuijper van Equinix Managed Services is het een vereiste voor gemeenten om over te stappen op de cloud, als ze hun burgers en andere organisaties waarmee ze samenwerken goed van dienst willen zijn. De cloud inzetten is echter wel ingewikkeld. Gemeenten moeten immers aan uitgebreide regels rond de privacy en veiligheid voldoen. Equinix denkt met de Gemeente Cloud die vragen te beantwoorden en gemeenten te helpen “in hun eigen tempo veilig en eenvoudig de digitale overstap te maken.”

Equinix Gemeente Cloud is als virtual private cloudplatform van ook ingericht op de wensen en eisen van gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten privacy gevoelige informatie opslaan conform Nederlandse wet -en regelgeving. Tevens biedt het, in combinatie met de public cloud, de mogelijkheid om een digitale infrastructuur maximaal te schalen, te innoveren en direct te koppelen met overheidsinstellingen en andere gemeenten.

Als eerste in de cloud

De gemeente Molenwaard is de eerste Nederlandse gemeente die haar IT-infrastructuur in de Equinix Gemeente Cloud zet. Het heeft de eigen on-premise datacenters gesloten en alle systemen overgezet op zowel Equinix Gemeente Cloud als het Azure-cloudplatform. Molenwaard is hierdoor zelfs in staat om te opereren zonder gemeentehuis.

Kuijper: ”Met deze cloud-oplossing beschikken ambtenaren altijd over alle benodigde informatie en hoeven burgers zich niet langer aan een loket te melden als ze een paspoort willen aanvragen. Veel dingen kunnen thuis vanaf de bank geregeld worden, en voor de zaken als een bouwaanvraag gaat de ambtenaar naar de burgers toe.”