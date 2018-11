Kaspersky overweegt Nederlandse overheid aan te klagen

De Nederlandse overheid besloot eerder dit jaar om uit vrees voor Russische spionage te stoppen met software van Kaspersky. Nu zegt het Russische antivirusbedrijf te overwegen om de overheid aan te klagen, meldt NU.nl. De juridische stappen volgen mogelijk in 2019, aldus topman Anton Shingarev tijdens de opening van een nieuw datacentrum in Zwitserland.

Het besluit om de software van het antivirusbedrijf niet langer te gebruiken kwam in mei dit jaar. Toen stuurde minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie een brief over het besluit naar de Tweede Kamer. Er werd gesproken over een voorzorgsmaatregel, omdat er angst bestaat dat de software misbruikt wordt voor Russische spionage.

Kaspersky zei toen al teleurgesteld te zijn in de beslissing. “Het lijkt erop, dat ons bedrijf slachtoffer is van geopolitieke ontwikkelingen.” Het bedrijf kondigde toen ook aan naar Zwitserland te verhuizen, om vermeende connecties met de Russische overheid te vermijden.

Nu stelt Shingarev dus dat er mogelijk juridische stappen worden genomen, omdat er “een heel vreemde beslissing is genomen”. De topman stelt dat de overheid heeft toegegeven geen technische reden te hebben gevonden om het gebruik van de producten stop te zetten. Volgens een Nederlandse woordvoerder is er echter nog geen keuze voor een rechtszaak gemaakt, maar wordt dit slechts overwogen.

Andere landen

Kaspersky heeft herhaaldelijk gezegd “geen enkele overheid te helpen of te gaan helpen bij offensieve inspanningen in het digitale domein”. Toch zijn diverse landen inmiddels gestopt met het gebruik van de software van het bedrijf. Dat begon bij de Verenigde Staten, die per 1 oktober verbood om de software te gebruiken bij federale regeringen en overheidsdiensten. Ook daar werd het bedrijf beschuldigd van bijdrage aan spionage door de Russische veiligheidsdiensten.

In juni werd duidelijk dat Europa de software mogelijk ook wil verbannen. Het Parlement waarschuwde toen voor het gebruik van de software in een motie. Dat verbod is vooralsnog niet doorgezet. Verder werd er in het Verenigd Koninkrijk en Litouwen gewaarschuwd voor de software.