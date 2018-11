Cisco breidt Webex uit met cloudgebaseerde telefooncentrale

Cisco heeft zijn Webex-tools voor collaboration onlangs uitgebreid met een volledige cloudgebaseerde telefooncentrale, inclusief bijbehorende app. Daarnaast kunnen teams straks ook in kleine vergaderruimtes speciaal hierop afgestemde nieuwe vergadertoepassingen van Webex gebruiken.

Met de toepassing Cisco BroadCloudCalling kunnen eindgebruikers van de Webex-vergadertoepassingen nu ook over een complete cloudgebaseerde telefooncentrale of PBX beschikken. Eindgebruikers krijgen hiermee via de cloud toegang tot alle functionaliteit van ‘normale’ telefooncentrales, zoals hoogwaardige telefonie, vergaderingen houden en samenwerken. De nu gelanceerde toepassing is, volgens de leverancier, vooral geschikt voor bedrijven met maximaal 100 medewerkers.

Nieuwe app

Cisco introduceert daarnaast ook de Calling App. Deze applicatie biedt naast traditionele belfunctionaliteit als mute, doorschakelen en wachtstand, ook de mogelijkheid om videogesprekken in HD-kwaliteit te voeren en met mobiele devices zakelijke gesprekken te voeren en daarbij het normale zakelijke telefoonnummer weer te gegeven in plaats van een mobiel nummer. Daarnaast is de applicatie geïntegreerd met Outlook en bedrijfsdirectories, zodat het makkelijk is om contactgegevens van collega’s te vinden.

Beschikbaarheid

Alle bovenstaande toepassingen worden toegevoegd aan het Cisco Collaboration Flex-abonnement. Zo kunnen onder meer serviceproviders een complete oplossing voor samenwerken samenstellen. Hiermee kunnen hun klanten, zoals middelgrote en grotere organisaties, makkelijker overstappen naar cloudgebaseerde telefonie

De cloudgebaseerde PBX zal vanaf eind dit jaar beschikbaar komen via aanbieders in 19 landen over de hele wereld. In 2019 wordt dit aantal aanbieders verder uitgebreid.

Uitbreiding portfolio voor kleine vergaderruimtes

Niet alleen presenteert Cisco nu een cloudgebaseerde PBX binnen Webex, ook wordt dit collaboration-portfolio uitgebreid met specifieke vergadertoepassingen voor kleine ruimtes. Hiermee wil de leverancier tegemoetkomen aan de behoeftes van eindgebruikers die steeds meer in flexibele kantoorruimtes gaan werken en vaak slechts kleine vergaderruimtes tot hun beschikking hebben. Concreet gaat het hierbij om zogeheten ‘huddle spaces’ die niet altijd beschikken over de faciliteiten van grote vergaderruimtes.

Binnen het Webex-portfolio lanceert Cisco hiervoor de Webex Room Kit Mini. Deze compacte vergaderoplossing activeert zich, naar eigen zegen, automatisch wanneer iemand de ruimte binnenkomt en beschikt over vergelijkbare intelligentie, camera’s en microfoons als in grotere conference rooms. De compacte oplossing maakt natuurlijk ook het delen van content of vergaderen met medewerkers buiten de deur mogelijk.

Verder introduceert de netwerk- en communicatiespecialist in dit kader ook nog de Webex Board 55. Dit is een alles-in-één videoconference-apparaat voor onder andere whiteboarding, video- of audioconferenties of voor draadloos presenteren. Tot slot wordt het portfolio van vergader- en samenwerkingsoplossingen nog uitgebreid met een speciale adapter, de Webex Share, waarmee met één klik presentaties zichtbaar worden op ieder scherm, zonder gedoe met dongels of kabels.