Ultimaker komt met nieuwe materiaalprofielen voor 3D-printers

Ultimaker kondigt nieuwe materiaalprofielen in Ultimaker Cura 3.6 aan. De nieuwe versie van de printvoorbereidingssoftware biedt onder meer een marktplaats aan, waar gebruikers printprofielen kunnen downloaden.

Deze materiaalprofielen zijn volledig geoptimaliseerd voor Ultimaker 3D-printers. Eindgebruikers hoeven voor het printen de parameters zo niet meer handmatig in te stellen. Recente hardware-introducties van Ultimaker, zoals de Ultimaker S5, in combinatie met de nieuwe print core CC Red 0.6, maken het mogelijk om te printen met composiet en abrasieve materialen.

Nieuwe materiaalprofielen

In Ultimaker Cura 3.6 zijn er een aantal nieuwe materiaalprofielen beschikbaar gemaakt, die het bedrijf als volgt opsomt:

BASF: PP GF30 is vooral geschikt voor onderdelen in omgevingen waar chemische bestendigheid voor nodig is. Denk aan leidingen, maar ook aan automotive.

Clariant: Vlam vertragend PA6/66 met Exolit en vlam vertragend PA6/66 met 20 procent glasvezels met Exolit zijn beide geschikt voor de productie van onderdelen zoals schakelapparatuur, behuizingen voor elektrische componenten, elektronica en auto-onderdelen die vlam vertragende vereisten hebben.

DSM: Novamid ID1030 CF1030 CF10, PA6/66 versterkt met koolstofvezels, creëert sterkere, hardere en stijvere geprinte onderdelen, vergelijkbaar met de eenvoud en printsnelheid van niet-versterkte kunststoffen. Zijn geschikt voor toepassingen als schoenen, maar door de hittebestendigheid ook voor elektronica.

DuPont: Zytel 3D1000FL is een niet-versterkte polyamide die nauwelijks krimpt. Hytrel 3D41000FL is een polyester elastomeer met shore D60-hardheid in zowel de x-, y- en z-richting. Beide materialen zijn geschikt voor industriële toepassingen, auto- en consumentenproducten.

Owens Corning: Polypropyleen versterkt met glasvezel (XSTRAND GF-30 PP) en polyamide 6 (XSTRAND GF-30 PA6) zijn geschikt voor toepassingen die krachtige en duurzame onderdelen vereisen en moeten werken onder zware omstandigheden en extreme temperaturen, zowel binnen als buiten.

Toenemende vraag

Dat Ultimaker met nieuwe 3D-printplastics komt, is een slimme zet. De vraag naar filamenten die nuttig zijn voor industriële toepassingen is groot en zal alleen maar groeien. De verwachting is dat de markt voor 3D-printplastics in 2023 zo’n 1,9 miljard dollar waard is. Het filamentsegment zou veruit het meeste waard zijn straks.

Ultimaker Cura 3.6 is nu beschikbaar om te downloaden. Materiaalprofielen voor BASF, Clariant, DSM, DuPont en Owens Corning kunnen worden gedownload via de Marketplace in Ultimaker Cura 3.6.