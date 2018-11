Cisco optimaliseert SD-WAN-toepassing met directe integratie met security

Cisco heeft zijn SD-WAN- en security-portfolio nu geïntegreerd. Hiermee wil het eindgebruikers overal, binnen de bedrijfsomgeving en daarbuiten, de beste en meest beveiligde toegang bieden tot bedrijfskritische applicaties. Denk daarbij aan Microsoft Office 365.

Cisco wil met het integreren van het software-defined (SD-WAN) netwerkportfolio met zijn security-technologie reageren op de opkomst van cloudgebaseerde edge computing.

Veel bedrijven en organisaties plaatsen tegenwoordig hun belangrijke netwerkinfrastructuur en applicaties in verschillende cloudgebaseerde omgevingen, zoals publieke en private clouds of nemen deze diensten af via een SaaS-model. Daarnaast zoeken medewerkers niet alleen meer vanaf kantoor contact met deze toepassingen, maar ook vanaf andere locaties.

Betere applicatiebeleving

Om iedereen een goede toegang tot het bedrijfsnetwerk of bedrijfskritische applicaties te garanderen, moesten beheerders vaak concessies doen aan de SD-WAN-omgeving of aan security. De nu gepresenteerde oplossing van Cisco zorgt er dan ook voor dat zij deze afweging niet meer hoeven te maken en daarmee IT-afdelingen de mogelijkheid geven om een betere applicatiebeleving voor hun eindgebruikers te bieden en deze productiever te maken.

Concreet biedt de met security geïntegreerde Cisco SD-WAN-oplossing nu onder meer standaard over onder meer een applicatiebewuste enterprise firewall en Intrusion Prevention System (IPS) en URL-filtering. Daarnaast zorgt de Cisco Umbrella-oplossing ervoor om kwaadaardige bestemmingen te blokkeren, nog voordat een verbinding tot stand is gebracht.

Toepassing voor Microsoft Office 365

Overige geïntegreerde functionaliteit in het geoptimaliseerde SD-WAN-product van Cisco omvat onder andere een verbeterde werking van Microsoft Office 365. Door alle netwerkpaden voor deze cloudgebaseerde applicatie in realtime te monitoren, kan de netwerk- en communicatiespecialist ervoor zorgen dat eindgebruikers de snelste toegang krijgen.

Verder biedt de verbeterde SD-WAN-oplossing door open API’s nu de mogelijkheid dat aanbieders en partners hiervoor zelf nieuwe diensten kunnen ontwikkelen. Tot slot zorgt Cisco ervoor dat eindgebruikers met de SD-WAN Quick Start sneller en met minder risico hun SD-WAN-omgevingen kunnen implementeren.

De gelanceerde Cisco SD-WAN Security-oplossing is per direct beschikbaar.