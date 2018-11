Microsoft hervat uitrol van de Windows 10 October 2018 Update

Microsoft pakt weer de uitrol van de October 2018 Update van Windows 10 op. Die update werd in oktober stilgelegd, nadat er bestanden bleken te verdwijnen bij mensen die de update geïnstalleerd hadden. Wat er precies aan de hand was, is niet zeker, maar Microsoft constateert geen extra gegevensverlies.

Dat schrijft Microsoft in zijn blog vandaag. Gebruikers die handmatig zoeken naar de update, kunnen die nu al installeren. Op een later moment komt de update automatisch naar gebruikers van Windows 10. Microsoft zal dat niet meteen doen, om te voorkomen dat er eventueel grote problemen zijn.

Rustige uitrol

Er is een uitgebreid intern onderzoek geweest schrijft Microsoft. Maar op basis van feedback en diagnostische gegevens van de Windows Insiders en heel wat apparaten waar de Windows 10 October 2018-update op stond, constateert het bedrijf dat er “geen verder bewijs van dataverlies” is. Op basis van die gegevens heeft Microsoft besloten de update gewoon weer uit te rollen.

Microsoft hanteert een relatief voorzichtige aanpak ten aanzien van de uitrol van de nieuwe update. Het bedrijf doet dat naar aanleiding van de April Update, waarbij er ook wat zaken misgingen. Om te voorkomen dat zoiets weer het geval is, rolt Microsoft de nieuwe software wat rustiger uit en komt de update niet meteen naar iedereen. Als er dan iets mis blijkt te zijn, treft dat minder mensen.

De nieuwe update

De nieuwste versie van Windows 10 brengt weinig echt grote nieuwe functies met zich mee. In plaats daarvan schaaft het bepaalde functies bij en bevat het enkele kleine nieuwe mogelijkheden. De bugs die nu aangetroffen werden, maken het toch een vrij opvallende update. Deze verandert in elk geval de manier waarop Microsoft updates uitrolt.