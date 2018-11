Eerste Transparancy Center Kaspersky Lab in gebruik genomen

Kaspersky Labs heeft zijn eerste Transparancy Center geopend. Data van Europese gebruikers komt nu binnen in datacenters in Zwitserland, alwaar de servers de gegevens verwerken. Op die manier vecht het Russische bedrijf terug tegen de criticasters die vrezen voor een samenzwering tussen het bedrijf en de Russische regering.

Kaspersky liet vorig jaar weten dat het met de Transparancy Centers zou komen. Daar zouden onafhankelijke partijen de broncode van Kaspersky-producten kunnen controleren. Daarnaast verwerken de centers lokale gegevens. Vandaag is de faciliteit dan ook begonnen met het verwerken van data van Europese gebruikers.

Meerdere fases

Dat is de eerste fase van het plan van Kaspersky om het tij te keren. Het bedrijf laat weten gekozen te hebben voor het verwerken van gegevens, omdat de bescherming van klantgegevens, evenals de “veiligheid en integriteit van de infrastructuur” de topprioriteit krijgt. Het bedrijf denkt tegen eind 2019 het verhuizen van alle data afgerond te hebben.

Tegen eind 2019 slaat en verwerkt de faciliteit in Zurich, Zwitserland, alle informatie van gebruikers in Europa, Noord-Amerika, Singapore, Australië, Japan en Zuid-Korea. Daarna moeten ook andere landen volgen. Tegelijk blijft het bedrijf wel actief in Rusland. Producten voor de lokale markt zullen nog altijd in Rusland ontwikkeld worden.

Transparancy Center

In het Transparancy Center mogen geautoriseerde partners van Kaspersky straks ook de broncode van de producten van het bedrijf bestuderen. Daarmee komt het tegemoet aan beschuldigingen dat het bewust achterdeurtjes in zou bouwen voor de Russische inlichtingendiensten. Zo kunnen alle kenners controleren of dit zo is, of niet.

Tegelijk is het ook een veilige locatie vanaf waar regeringen en partners vragen kunnen stellen en documentatie rond software-updates en nieuwe threat detection rules kunnen inzien. Ook overweegt Kaspersky stappen te ondernemen tegen de Nederlandse overheid, die besloot te stoppen met diens producten wegens de Russische verdachtmakingen.